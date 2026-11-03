Зеленский предостерег Европу: военные объекты России направлены и против вас

Россия не остановится на Украине. Страна-агрессор продолжает масштабно строить военную инфраструктуру, которую может направить против Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Берлинской конференции безопасности.

Зеленский предупредил Европу

Президент Украины призвал европейцев посмотреть на масштабы строительства Россией военных объектов.

"Посмотрите на военную инфраструктуру, которую Россия строила в последние годы. Все ли это - только для Украины?" - спрашивает он.

По словам Зеленского, этого слишком много для одной страны - для Украины.

"Это направлено против вас", - уверен глава государства.