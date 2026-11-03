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Зеленский предостерег Европу: военные объекты России направлены и против вас

19:24 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Зеленский предостерег Европу: военные объекты России направлены и против вас Фото: президент Украины Владимир Зеленский на Берлинской конференции по безопасности 3 ноября 2026 года (Getty Images)
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Россия не остановится на Украине. Страна-агрессор продолжает масштабно строить военную инфраструктуру, которую может направить против Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Берлинской конференции безопасности.

Зеленский предупредил Европу

Президент Украины призвал европейцев посмотреть на масштабы строительства Россией военных объектов.

"Посмотрите на военную инфраструктуру, которую Россия строила в последние годы. Все ли это - только для Украины?" - спрашивает он.

По словам Зеленского, этого слишком много для одной страны - для Украины.

"Это направлено против вас", - уверен глава государства.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия готова к войне с Европой, но якобы не хочет конфликта, говорит российский диктатор Владимир Путин.

Кроме того, министр обороны Британии Вес Стритинг заявил: Британия должна подготовиться к возможной войне с РФ уже к 2030 году.

Также сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег страны ЕС от самоуспокоения. Он заявил, что Путин стремится не только к поражению Украины, но и к подрыву демократии в Европе.

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