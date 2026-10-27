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Британия имеет чуть более 1000 дней на подготовку к войне с РФ, - министр обороны

16:41 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Британия имеет чуть более 1000 дней на подготовку к войне с РФ, - министр обороны Фото: британские военные (Getty Images)
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Британия должна усилить оборону и подготовиться к возможному вооруженному конфликту уже к 2030 году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своей колонке для The Telegraph заявил министр обороны Британии Вес Стритинг.

По его оценке, Россия и другие потенциальные противники могут получить способность нанести удар уже к 2030 году. В связи с этим у Британии есть чуть более 1000 дней, чтобы вместе с союзниками по НАТО подготовиться к возможному вооруженному столкновению.

"Моя главная задача в должности - подготовить британскую армию к победе в случае войны. Усиление обороны должно сдержать возможного противника, но страна должна быть готова и к прямому столкновению, если сдерживание не сработает", - подчеркнул Стритинг.

Он также заявил, что в действующей оборонной стратегии страны Россия определена как непосредственная угроза национальной безопасности.

При этом угрозы не ограничиваются полномасштабной войной, ведь Британия может столкнуться с диверсиями, терроризмом и другими гибридными враждебными действиями.

Критика предшественников и восстановление оборонпрома

Стритинг подверг критике деятельность предыдущего правительства консерваторов, отметив, что за период их правления численность британской армии сократилась до самого низкого уровня со времен Наполеоновских войн.

Британский министр призвал немедленно восстанавливать отечественную оборонную промышленность и ускорить производство оружия и боеприпасов.

В качестве примера положительных сдвигов он привел завод в Телфорде, где после десятилетнего перерыва возобновляют выпуск артиллерийских стволов из британской стали.

Напомним, элитное немецкое спецподразделение KSK готовится к возможному военному противостоянию с РФ. Для этого бойцы пересмотрели программу подготовки и тактику ведения операций.

Отметим, глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что российский диктатор по-прежнему стремится восстановить СССР. По его словам, такие намерения представляют угрозу ряду стран, которые должны быть готовы к возможному российскому вторжению.

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