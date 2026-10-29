ua en ru
Чт, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой

20:04 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Россия готова к войне с Европой, но "не хочет" конфликта. В то же время РФ "поддерживает любые шаги" по возобновлению отношений с европейскими странами.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Многие в Европе готовятся к войне с Россией к 2030 году, Россия готова, но войны не хочет", - отметил он.

Диктатор добавил, что если дойдет до войны страны-агрессора с Европой, то "победителей не будет". Он призвал европейские страны "не забывать об этом".

В то же время глава Кремля сообщил, что Россия "поддерживает любые шаги" по возобновлению отношений со странами-членами ЕС.

Ранее министр обороны Британии Вес Стритинг заявил, что Британия должна усилить оборону и подготовиться к возможной войне с РФ уже к 2030 году.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег страны ЕС от самоуспокоения и заявил, что российский диктатор стремится не только к поражению Украины, но и к подрыву демократии в Европе.

Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров цинично заявил, что война России против Украины будет продолжаться и даже имеет тенденцию к обострению.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация
Новости
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Аналитика
Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой