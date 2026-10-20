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Мерц раскрыл планы Путина на Украину и Европу

05:50 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Мерц раскрыл планы Путина на Украину и Европу Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
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Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег европейцев от самоуспокоения и заявил, что диктатор РФ Владимир Путин стремится не только к поражению Украины, но и к подрыву демократии в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Bloomberg.

"Больше всего меня беспокоит недооцененное влияние России на наши общества. Россия находится на пути к дестабилизации всего политического порядка на нашем европейском континенте", - заявил Мерц.

Он добавил, что многие люди, в том числе в Германии, не воспринимают угрозу достаточно серьезно.

"Они не понимают, какова на самом деле цель России. Речь идет не только о территориальных приобретениях в Украине. Они боятся демократии. Они боятся открытых обществ. Они боятся успеха европейской интеграции", - пояснил канцлер.

Также Мерц заявил, Германия вместе с другими европейскими и неамериканскими союзниками финансировала Украину, не получая при этом помощи от США в оплате обороны и запуске техники.

"Это действительно огромная нагрузка на наши бюджеты, это действительно важное дело для Европейского союза. Но мы делаем это и старается продолжать атаки до тех пор, пока эта ужасная война не закончится", - подчеркнул чиновник.

По словам Мерца, он каждый раз при встрече с президентом США Дональдом Трампом пытается у убедить его в том, что стабильная Европа, европейский континент и Евросоюз как партнер в мире - все это должно быть в собственных интересах Трампа.

Резюмируя он добавил, что европейские правительства осознали серьезность на фоне напряженности между США и Украиной, а также сделкой Вашингтона с Москвой по дизелю, поэтому страны находятся в процессе реформирования оборонной системы, чтобы стать более независимыми.

"Мы слышим тревожный сигнал. И мы пытаемся привести себя в такое положение, которое позволит нам быть достаточно сильными, чтобы конкурировать и самостоятельно защищать себя в рамках НАТО", - подытожил канцлер Германии.

Оборона Европы и Украины

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в НАТО разработали "Теорию победы" на случай нападения России. Новая концепция подразумевает быстрый ответ и широкое использование дронов.

Также мы писали, что в ноябре в Польшу прибудут не менее 1500 военных из Британии, Франции, Германии и Польши. Известно, что они будут отрабатывать сценарий развертывания европейских сил в Украине после возможного прекращения огня.

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