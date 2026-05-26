Главная » Новости » В мире

В России резко выросла выдача "мобилизационных предписаний", - The Moscow Times

00:55 26.05.2026 Вт
3 мин
Что указывает на возможную подготовку РФ к мобилизации?
aimg Эдуард Ткач
В России резко выросла выдача "мобилизационных предписаний", - The Moscow Times Фото: россиян вызывают в военкоматы (Getty Images)
Россиянам в начале 2026 года все чаще стали выдавать "мобилизационные предписания", что может говорить о подготовке РФ к общей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По данным издания, военкоматы вызывают россиян "для уточнения сведений", и как результат, они чаще стали получать "мобилизационные предприятия. Эту информацию подтверждают поисковые запросы в Google и "Яндекс".

В частности, с конца марта Google начал фиксировать всплеск запросов по ключевым словам "мобилизационное предписание", а уже в начале апреля - был пик по количеству.

Согласно Google Trends, статус "сверхпопулярных" запросов получили фразы: "вклеили мобилизационное предписание", "сколько действует мобилизационное предписание", "красное мобилизационное предписание".

В свою очередь "Яндекс" Wordstat зафиксировал поисковые запросы россиян по "мобилизационным предписаниям" еще с осени 2025 года, а затем был почти 4-кратный скачек таких запросов зимой и в начале весны. Буквально в январе запрос фиксировался на уровне 10 тысяч, а уже в апреле около 40 тысяч.

TMT поясняет, что мобилизационное предписание выдают на основании решения муниципальной призывной комиссии. В нем содержится инструкция, что должен сделать человек в случае объявления мобилизации, а именно - куда и когда явиться, и что взять с собой. Как правило, предписание вклеивают или вкладывают в военный билет.

Другие факты

Проект "Призыв к совести" еще в начале апреля писал, что люди, которых военкомат вызывает по повесткам, сообщают о "мобилизационных предписаниях". Причем в основном эти повестки приходят запасникам, которых вызывают для "уточнения данных". Уже при явке им пытаются вклеить мобилизационное предписание, уговорить вступить в резерв или же подписать контракт с армией РФ.

Кроме того, были фиксации и других событий. В частности, в феврале проект "Идите лесом" написал о том, у сотрудников одной из крупных компаний изъяли военные билеты с последующей выдачей повесток и предложением о "вклейке мобилизационного предписания".

Также в марте администрация поселка Новороманова (Алтайский край" вывесила списки "для получения мобилизационных предписаний". То есть, мужчин обязали явиться с военными билетами.

Информация о вклейке предписаний поступала еще и от призывников из Новосибирска и Челябинской области. По словам представителя одного из них, российские военкоматы сейчас работают по командам, проверяют всех, а также добавляют в группу тех, кто "может быть полезен армии", называя это "подготовкой к общей мобилизации и отбором кандидатов".

Мобилизация в России

Напомним, в начале мая заместитель руководителя ОП Андрей Палиса заявил, что не исключает того, что глава Кремля Владимир Путин после выборов в Госдуму может объявить всеобщую мобилизацию. Выборы ожидаются в сентябре этого года.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источник писало, что Россия готовит новую мобилизацию до 300 тысяч человек, если Кремль решит продолжить войну против Украина еще на один-два года. Однако окончательное решение в Москве еще не приняли.

