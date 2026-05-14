Новая волна мобилизации в РФ "добьет" экономику агрессора, - разведка

01:10 14.05.2026 Чт
2 мин
Кроме ряда других факторов, мобилизация может вызвать массовый выезд россиян за границу
aimg Юлия Маловичко
Новая волна мобилизации в РФ "добьет" экономику агрессора, - разведка Фото: военные РФ (Getty Images)
Новая вероятная волна мобилизации в РФ может вызвать масштабный экономический кризис в государстве-агрессоре, последствия которого будут ощущаться годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Разведка, ссылаясь на анализ экспертов, прогнозирует значительное ухудшение экономических показателей в РФ в случае вероятной очередной волны мобилизации.

Ведь если сейчас экономика России переживает стадию рецессии, то есть временного замедления и застоя, то ожидается, что мобилиация еще больше ударит по показателям.

В таком случае экономика агрессора вполне ожидаемо перейдет к следующему этапу - стагнации, последствия которой придется разгребать еще долгое время.

Одним из негативных для экономики последствий мобилизации в РФ станет еще более углубленный дефицит кадров. Ведь, как сообщают в разведке, современная война зависит не столько от количества военных, но и от тех, кто обеспечивает уровень технического оснащения, систем связи и радиоэлектронной борьбы.

Кроме этого, политологи также предупреждают, что новая волна мобилизации в РФ может вызвать массовый выезд россиян за границу. Ведь если после мобилизации в 2022 году часть эмигрантов вернулась на Родину, то на этот раз Россию могут окончательно покинуть высококвалифицированные специалисты, что также скажется на экономических показателях.

"Отдельно стоит акцентировать внимание на финансовых трудностях России. Бюджетный дефицит РФ уже в разы превысил запланированные показатели, а обеспечение сотен тысяч мобилизованных потребует неподъемных расходов.", - добавили в Службе внешней разведки.

Напомним, на днях сообщалось, что Россия готовит новую мобилизацию до 300 тысяч человек, если Кремль решит продолжать войну против Украины еще на один-два года. Однако окончательное решение пока не принято.

Кроме этого, по данным разведки, региональные и муниципальные органы исполнительной власти субъектов РФ получили указания по формированию "добровольческих" списков для отправки на войну - в них прежде всего включают лиц с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.

Российская Федерация Мобилизация в России
