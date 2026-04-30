Украина может стать частью щита НАТО в случае нападения РФ, - военный эксперт

НАТО готово не полностью

По мнению Ланге, готовность Альянса к возможному столкновению с Россией зависит от конкретной страны.

"Страны Северной Европы и страны Балтии абсолютно готовы. С другой стороны, многие другие страны Европы не хотят этого", - отметил он.

Отдельная проблема - США. Без американской поддержки, по словам Ланге, реализовать имеющиеся планы защиты невозможно. А если Вашингтон окажется ненадежным партнером, вся система дает сбой.

Одно сообщение для Москвы

Выход, по мнению эксперта, - заставить Кремль понять: нападение на Балтию и нападение на Украину - это одно и то же.

"Что бы вы ни делали в Украине или в странах Балтии, вас победят. Вы не сможете выиграть эту войну. И я думаю, что Украина является частью этого сообщения", - пояснил Ланге.

Для этого он предлагает двусторонние договоры по безопасности между Украиной и странами Балтии - вне рамок НАТО или ЕС, но не вопреки им.

Как это может работать на практике

Ланге считает, что основой для такого сближения может стать уже имеющийся Киевский пакт безопасности. На его базе можно расширить сотрудничество:

проводить совместные военные учения;

направлять войска для совместной подготовки;

делиться опытом и знаниями.

Параллельно, по его мнению, нужна интеграция систем противоракетной и противовоздушной обороны Украины и восточного фланга НАТО в единую сеть.

Фото: военный эксперт Нико Ланге об объединенной системе ПВО (инфографика РБК-Украина)

"Украина поможет восточному флангу НАТО, а страны НАТО, благодаря своим возможностям, помогут Украине", - подчеркнул Ланге.

По его словам, это касается и средств перехвата дронов - их тоже надо объединять в единую систему.