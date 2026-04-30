Украина может стать частью щита НАТО в случае нападения РФ, - военный эксперт

Если Россия нападет на страны Балтии, Украина может стать частью общего оборонного щита. И именно это должно заставить Кремль отказаться от агрессии.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший глава аппарата Министерства обороны Федеративной Республики Германия Нико Ланге.
По мнению Ланге, готовность Альянса к возможному столкновению с Россией зависит от конкретной страны.
"Страны Северной Европы и страны Балтии абсолютно готовы. С другой стороны, многие другие страны Европы не хотят этого", - отметил он.
Отдельная проблема - США. Без американской поддержки, по словам Ланге, реализовать имеющиеся планы защиты невозможно. А если Вашингтон окажется ненадежным партнером, вся система дает сбой.
Выход, по мнению эксперта, - заставить Кремль понять: нападение на Балтию и нападение на Украину - это одно и то же.
"Что бы вы ни делали в Украине или в странах Балтии, вас победят. Вы не сможете выиграть эту войну. И я думаю, что Украина является частью этого сообщения", - пояснил Ланге.
Для этого он предлагает двусторонние договоры по безопасности между Украиной и странами Балтии - вне рамок НАТО или ЕС, но не вопреки им.
Ланге считает, что основой для такого сближения может стать уже имеющийся Киевский пакт безопасности. На его базе можно расширить сотрудничество:
Параллельно, по его мнению, нужна интеграция систем противоракетной и противовоздушной обороны Украины и восточного фланга НАТО в единую сеть.
Фото: военный эксперт Нико Ланге об объединенной системе ПВО (инфографика РБК-Украина)
"Украина поможет восточному флангу НАТО, а страны НАТО, благодаря своим возможностям, помогут Украине", - подчеркнул Ланге.
По его словам, это касается и средств перехвата дронов - их тоже надо объединять в единую систему.
Напомним, Институт изучения войны (ISW) зафиксировал, что Россия уже сейчас формирует информационную почву для возможного нападения на Балтию.
Кремль использует присутствие в Калининградской области как повод обвинять НАТО в агрессии - чтобы заранее оправдать собственные действия.
Между тем Евросоюз пытается конкретизировать статью 42.7 - собственный аналог натовской статьи 5. Впрочем, пока непонятно, кто и как должен инициировать помощь союзнику в случае нападения.