Статья 42.7: Европа готовит ответ на случай большой войны, но есть нюанс

Европейский Союз стремится изменить правила игры в сфере коллективной безопасности, чтобы подстраховаться на случай большой войны и устранить бюрократические процедуры НАТО. Лидеры блока начали работу над уточнением малоизвестного пакта о взаимной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ведущее европейское издание Politico .

Договоры ЕС имеют статью 42.7, которая обязывает страны помогать друг другу в случае вооруженной агрессии. Однако на практике этот механизм остается туманным.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи на Кипре признала наличие пробелов. По ее словам, договор четко указывает на сам факт обязанности, но не дает инструкций.

"Договор четко не определяет, что происходит, когда и кто что делает", - заявила фон дер Ляйен.

Теперь Брюссель ищет ответы, ведь нужен четкий алгоритм. Сейчас ни одна страна не знает, как именно инициировать процедуру помощи и кто должен координировать действия.

Кипр под ударом: почему это стало срочным

Кипр выступил главным инициатором обсуждения и это не случайно. Страна не входит в НАТО, поэтому полагается исключительно на европейские гарантии.

Безопасность острова оказалась под угрозой в начале войны на Ближнем Востоке. Тогда иранские беспилотники атаковали территорию Кипра.

Власти в Никосии поняли: юридические декларации не защищают от реальных дронов.

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос подчеркнул, что статья 42.7 - это не просто символический жест. Статья накладывает на другие 26 государств юридическое обязательство реагировать.

Что может включать такая помощь:

Дипломатическое давление на агрессора.

Техническая и медицинская поддержка пострадавшей стороны.

Гражданская помощь в преодолении последствий.

Военная поддержка, хотя она не является автоматически обязательной.

Тень НАТО и позиция Дональда Туска

Страны, граничащие с Россией, настроены скептически. Они боятся, что оборонные инициативы ЕС подорвут авторитет НАТО. Для Польши или стран Балтии статья 5 Альянса остается "золотой броней".

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал идею практического применения статьи 42.7, однако он действует крайне осторожно. Усиление ЕС не должно происходить за счет ослабления НАТО.

Высокопоставленный дипломат ЕС в комментарии для издания объяснил ситуацию:

"Это не за счет обязательств, которые государства-члены НАТО имеют перед НАТО. Институты ЕС не имеют никакой роли, если государства-члены не выделят такую роль".

Опыт Франции и новые вызовы

Европа уже имеет один пример активации этого пакта. Франция обратилась за помощью после кровавых терактов в Париже в 2015 году. Анализ того опыта показал хаос, ведь не было координации, не было понятно, кто с кем должен общаться в первые часы кризиса.

Сейчас вопросы безопасности обсуждают на самом высоком уровне. К дискуссии присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Кипра Никос Христодулидис. Последний представил лидерам конкретные идеи по реформированию механизма.