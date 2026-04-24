Москва готовит информационную почву для нападения на страны Балтии, - ISW

Москва планомерно готовит информационную почву для возможного нападения на страны Балтии - и делает это уже сейчас, пока продолжаются переговоры по Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Совет безопасности РФ обвинил Литву

23 апреля Совет безопасности России заявил, что литовские власти якобы создали "очаг напряженности" вблизи границы с Калининградской областью и милитаризируют страну под видом "защиты от России".

В тот же день заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил агентству "РИА Новости", что учения Объединенных экспедиционных сил (JEF) НАТО являются отработкой сценариев морской блокады и захвата Калининградской области.

Грушко также обвинил Альянс в целенаправленном "усилении конфронтации" с Россией.

Что говорят аналитики

В ISW объясняют: эти заявления - часть информационной войны Кремля. Цель - убедить аудиторию, что это НАТО является агрессором, а не Россия, которая вторглась в Украину.

"Кремль использует, в частности, свой контроль над Калининградской областью для оправдания будущей российской агрессии против стран Балтии или Польши под предлогом защиты Калининградской области", - заявили в ISW.