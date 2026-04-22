ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина может удвоить производство дронов-перехватчиков с кредитом от ЕС, - Зеленский

20:06 22.04.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недостаток финансирования напрямую ограничивает оборонные возможности страны. И кредит в 90 млрд евро поможет это исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Читайте также: Разблокировка 90 млрд евро - сигнал для России завершить войну, - Зеленский

Зеленский о дефиците финансирования

Владимир Зеленский подчеркнул, что нехватка средств напрямую влияет на оборонные возможности Украины.

По его словам, страна способна производить больше вооружений, чем позволяет текущий уровень финансирования.

В качестве примера он привел беспилотники-перехватчики, отметив разрыв между возможностями и фактическими объемами производства.

"Но у нас нет финансирования. Это действительно вопрос нашей жизни, выживания, обороны, нам очень нужны эти деньги", – сказал он CNN.

Производственные возможности Украины

Президент уточнил, что сейчас Украина выпускает около 1000 дронов-перехватчиков в сутки, хотя технически может увеличить производство до 2000 единиц. Однако ограниченное финансирование не позволяет реализовать этот потенциал в полном объеме.

ЕС разблокировал кредит для Украины

Кредитная поддержка, обещанная Киеву несколько месяцев назад, долго оставалась под вопросом из-за позиции Венгрии.

Премьер-министр страны Виктор Орбан, который вскоре уходит с поста, блокировал решение и требовал от Украины возобновить поставки российской нефти в Европу через свою территорию.

После его поражения на парламентских выборах ситуация изменилась: одна из ключевых преград была снята.

Уже в среду возобновился транзит нефти через украинский участок трубопровода "Дружба", а представители стран ЕС предварительно согласовали предоставление кредита Киеву.

Напоминаем, что Словакия заявила, что не станет препятствовать разблокированию 90 млрд евро финансовой помощи для Украины, однако поддержит 20-й пакет санкций ЕС против России только после возобновления транзита нефти через трубопровод "Дружба".

Отметим, что представители стран ЕС на уровне послов предварительно согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро, а также 20-й пакет санкционных ограничений против России. Окончательное утверждение решений ожидается в четверг, 23 апреля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
