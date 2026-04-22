Украина может удвоить производство дронов-перехватчиков с кредитом от ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недостаток финансирования напрямую ограничивает оборонные возможности страны. И кредит в 90 млрд евро поможет это исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Зеленский о дефиците финансирования

Владимир Зеленский подчеркнул, что нехватка средств напрямую влияет на оборонные возможности Украины.

По его словам, страна способна производить больше вооружений, чем позволяет текущий уровень финансирования.

В качестве примера он привел беспилотники-перехватчики, отметив разрыв между возможностями и фактическими объемами производства.

"Но у нас нет финансирования. Это действительно вопрос нашей жизни, выживания, обороны, нам очень нужны эти деньги", – сказал он CNN.

Производственные возможности Украины

Президент уточнил, что сейчас Украина выпускает около 1000 дронов-перехватчиков в сутки, хотя технически может увеличить производство до 2000 единиц. Однако ограниченное финансирование не позволяет реализовать этот потенциал в полном объеме.

ЕС разблокировал кредит для Украины

Кредитная поддержка, обещанная Киеву несколько месяцев назад, долго оставалась под вопросом из-за позиции Венгрии.

Премьер-министр страны Виктор Орбан, который вскоре уходит с поста, блокировал решение и требовал от Украины возобновить поставки российской нефти в Европу через свою территорию.

После его поражения на парламентских выборах ситуация изменилась: одна из ключевых преград была снята.

Уже в среду возобновился транзит нефти через украинский участок трубопровода "Дружба", а представители стран ЕС предварительно согласовали предоставление кредита Киеву.