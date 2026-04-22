Разблокировка 90 млрд евро - сигнал для России завершить войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разблокирование финансовой поддержки ЕС вместе с новыми санкциями должно усилить давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

По его словам, фактически уже началось выполнение договоренностей с ЕС, которые предусматривают разблокирование пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро на два года, а также нового санкционного пакета против РФ.

"Разблокировка - это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины, и давление на Россию будут достаточными", - подчеркнул украинский лидер.

Он подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства перед Евросоюзом "даже в таких неоднозначных вопросах, как работа нефтепровода "Дружба"", и рассчитывает на соответствующие шаги со стороны партнеров.

"Рассчитываем, что и с европейской стороны будет то, что нужно для реальной защиты жизни и приближения полноценной европейской интеграции Украины", - добавил президент.

В то же время Киев ожидает быстрого запуска пакета поддержки и продолжает переговоры с европейскими лидерами по открытию новых кластеров в рамках интеграции в ЕС.

Отдельно Зеленский отметил, что Украина работает над усилением санкционного давления на Россию и развитием европейской энергетической системы, чтобы ограничить возможности Москвы "манипулировать энергоснабжением в Европу".