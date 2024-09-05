Украина получит систему NASAMS от Канады в начале 2025 года

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CBC News.

По его словам, Канада присоединилась к заказу Соединенных Штатов Америки на производство 10 систем NASAMS еще в 2023 году. Производитель оружия, компания Raytheon, пообещала поставить скоро эти системы.

"Наши системы будут включены в этот транш, и мы немедленно отправим их в Украину", - сказал министр.

Ожидается, что NASAMS поступят в Украину в начале 2025 года. Напомним, что в июле 2022 года США объявили, что покупают два NASAMS для Украины, а через два месяца прибавили к заказу еще шесть.

Однако впоследствии возникли сложности. В частности, Канада заплатила правительству США 406 миллионов долларов за систему ПВО в марте прошлого года. Представитель Минобороны сообщил, что правительство США подписало контракт с производителем оружия Raytheon на его изготовление.

Но Kongsberg, другая компания, участвующая в создании этих систем, заявила, что у нее нет контракта ни со США, ни с Канадой. Представитель Пентагона не предоставил информацию, переправив вопрос канадским чиновникам.