Україна може отримати батарею NASAMS від Канади до кінця року, - Зеленський
Канада вже до кінця року може надати Україні обіцяну систему ППО NASAMS. Її замовили ще 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Глава української держави розповів, що він провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, голова канадського уряду підтвердив підтримку українського плану перемоги.
Також сторони обговорили подальшу співпрацю для організації другого саміту миру та залучення до такої роботи країн Глобального Півдня.
"Крім того, прем'єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", - написав Зеленський.
Він додав, що темами переговорів також стали подальша оборонна підтримка України і ситуація на полі бою, у тому числі залучення до війни солдатів Північної Кореї. Також було скоординовано співпрацю у рамках головування Канади у G7.
NASAMS для України
Нагадаємо, 2023 року Канада приєдналася до ініціативи США щодо замовлення для України систем ППО NASAMS.
Але пізніше компанія Kongsberg, яка бере участь у виробництві систем, заявила, що Канада не підписувала з нею контракт. Тож виробництво затримали.
На початку вересня цього року міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна передасть Україні NASAMS на початку 2025 року.
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