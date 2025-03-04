Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог с Трампом, - Вэнс

"Президент (Трамп - ред.) очень четко сказал о нашей политике в отношении Украины, что он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров", - отметил Вэнс.

По его словам, США хотят, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Также он отметил храбрость украинских воинов. Но ни Европа, ни США, ни Украина "не могут продолжать эту войну бесконечно".

"Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров, и президент пытается послать очень четкое послание. Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом", - добавил Вэнс.