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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог с Трампом, - Вэнс

Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы украинские власти вернулись за стол переговоров. Бесконечно продолжать войну невозможно.

Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент (Трамп - ред.) очень четко сказал о нашей политике в отношении Украины, что он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров", - отметил Вэнс. 

По его словам, США хотят, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Также он отметил храбрость украинских воинов. Но ни Европа, ни США, ни Украина "не могут продолжать эту войну бесконечно". 

"Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров, и президент пытается послать очень четкое послание. Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом", - добавил Вэнс.

Обвинения властей США в адрес Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США поссорился с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло, когда два лидера общались с журналистами в Овальном кабинете.

После этого Трамп заявил о том, что Зеленский якобы не хочет завершать войну с Россией.

Также президент США раскритиковал заявление президента Украины о том, что до мира между Украиной и Россией еще "далеко". По словам Трампа, это "худшее", что мог сказать Зеленский.

На этом фоне глава украинского государства подчеркнул, что никто не хочет мира больше, чем украинцы.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в УкраинеДжей Ди Вэнс