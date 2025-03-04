Україна має сісти за стіл переговорів і почати діалог з Трампом, - Венс

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб українська влада повернулася за стіл переговорів. Нескінченно продовжувати війну неможливо.
Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив віце-президент США Джей Ді Венс.
"Президент (Трамп - ред.) дуже чітко сказав про нашу політику щодо України, що він хоче, щоб українці сіли за стіл переговорів", - зазначив Венс.
За його словами, США хочуть, щоб в українців була суверенна і незалежна країна. Також він відзначив хоробрість українських воїнів. Але ні Європа, ні США, ні Україна "не можуть продовжувати цю війну нескінченно".
"Тому важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів, і президент намагається послати дуже чітке послання. Українці повинні сісти за стіл переговорів і почати домовлятися з президентом Трампом", - додав Венс.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США посварився з президентом США Дональдом Трампом. Це сталося, коли два лідери спілкувалися з журналістами в Овальному кабінеті.
Після цього Трамп заявив про те, що Зеленський нібито не хоче завершувати війну з Росією.
Також президент США розкритикував заяву президента України про те, що до миру між Україною і Росією ще "далеко". За словами Трампа, це "найгірше", що міг сказати Зеленський.
На цьому тлі глава української держави підкреслив, що ніхто не хоче миру більше, ніж українці.
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