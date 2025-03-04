Україна має сісти за стіл переговорів і почати діалог з Трампом, - Венс

"Президент (Трамп - ред.) дуже чітко сказав про нашу політику щодо України, що він хоче, щоб українці сіли за стіл переговорів", - зазначив Венс.

За його словами, США хочуть, щоб в українців була суверенна і незалежна країна. Також він відзначив хоробрість українських воїнів. Але ні Європа, ні США, ні Україна "не можуть продовжувати цю війну нескінченно".

"Тому важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів, і президент намагається послати дуже чітке послання. Українці повинні сісти за стіл переговорів і почати домовлятися з президентом Трампом", - додав Венс.