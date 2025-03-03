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Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о "далеком" окончании войны

Понедельник 03 марта 2025 19:06
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Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о "далеком" окончании войны Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп раскритиковал последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что до подписания мирного соглашения с РФ "еще очень далеко".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth.

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не долго будет с этим мириться! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что не может справиться с этой задачей без США. Вероятно, это не лучшее заявление по демонстрации силы против России. О чем они думают?" - написал Трамп.

Напомним, накануне Зеленский, во время общения с журналистами, заявил, что до соглашения об окончании войны в Украине еще очень далеко. По его словам, такие шаги никто еще не начал.

"Мы сегодня говорим о первых шагах, и поэтому пока их не будет на бумаге, я не хотел бы о них очень подробно говорить. До соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Никто все эти шаги не начал", - сказал Зеленский.

Ссора Трампа и Зеленского

Стоит напомнить, что 28 февраля Зеленский посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула перепалка из-за войны и якобы "неблагодарности" Украины.

Впоследствии стало известно, что Зеленский досрочно уехал из Белого дома. Трамп обвинил украинского президента в том, что он якобы не готов к миру. Тогда в СМИ появилась информация о том, что США рассматривают возможность прекратить помощь Украине.

Также мы писали, что Зеленский считает, что еще может спасти свои отношения с президентом США Дональдом Трампом после их бурной встречи в Белом доме.

Украинский лидер отметил, что переговоры необходимо продолжить за закрытыми дверями.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
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