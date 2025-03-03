Очень надеемся на поддержку США на пути к миру, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает сотрудничество со всеми партнерами и очень надеется на поддержку США в достижении мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в соцсети Х .

"Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнерами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир нужен как можно быстрее", - написал Зеленский вечером 3 марта.

По словам президента, Украина уже провела переговоры с партнерами и планирует другие шаги, которые будут в ближайшее время.

Также Зеленский отметил, что сейчас очень важно пытаться сделать украинскую дипломатию "действительно предметной, чтобы как можно быстрее закончить эту войну".

"Мы нуждаемся в настоящем мире, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей. Мы должны остановить войну и гарантировать безопасность.", - добавил президент.

Соглашение о завершении войны

Добавим, что ранее сегодня Зеленскийзаявил, что до соглашения об окончании войны в Украине еще очень далеко.

"Мы сегодня говорим о первых шагах, и поэтому пока их не будет на бумаге, я не хотел бы о них очень подробно говорить. До соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Никто все эти шаги не начал", - сказал президент.