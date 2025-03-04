Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог с Трампом, - Вэнс
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы украинские власти вернулись за стол переговоров. Бесконечно продолжать войну невозможно.
Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Президент (Трамп - ред.) очень четко сказал о нашей политике в отношении Украины, что он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров", - отметил Вэнс.
По его словам, США хотят, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Также он отметил храбрость украинских воинов. Но ни Европа, ни США, ни Украина "не могут продолжать эту войну бесконечно".
"Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров, и президент пытается послать очень четкое послание. Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом", - добавил Вэнс.
Обвинения властей США в адрес Зеленского
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США поссорился с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло, когда два лидера общались с журналистами в Овальном кабинете.
После этого Трамп заявил о том, что Зеленский якобы не хочет завершать войну с Россией.
Также президент США раскритиковал заявление президента Украины о том, что до мира между Украиной и Россией еще "далеко". По словам Трампа, это "худшее", что мог сказать Зеленский.
На этом фоне глава украинского государства подчеркнул, что никто не хочет мира больше, чем украинцы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.