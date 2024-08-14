Украина имеет право на военные действия в Курской области, - президент Финляндии

Украина имеет полное право проводить военные операции в Курской области, учитывая текущую ситуацию и развитие событий. Финляндия не видит оснований ее в этом ограничивать.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил на пресс-конференции на Аландских островах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Он напомнил, что Россия постоянно обстреливает Украину, оккупировала почти 20% ее территории - именно поэтому она имеет полное право на защиту, продвигаясь вглубь Курской области.

"Украина обороняется на Курском направлении, проникнув определенными силами примерно на 30-40 километров вглубь страны, они (украинцы - ред.) имеют на это полное право. Мы не видим оснований для ограничения деятельности украинцев", - заявил он.

Также Стубб сообщил, что у Украины есть право на использование финского вооружения на территории РФ.

"У нас нет никаких ограничений относительно того, какое оружие и каким образом Украина может применять", - отметил он.

Президент Финляндии добавил, что причиной такого решения является то, что Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии в рамках международного права.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, 6 августа в Курской области произошел неожиданный для россиян "прорыв границы", в результате которого российская армия потеряла контроль над частью своей территории. За неделю украинские военные взяли под контроль 74 населенных пункта.

В МИД Украины объяснили, что эта операция не только усложняет логистику оккупантов, но и помогает внутреннему фронту.