Курский прорыв создает основу для переговоров с преемником Путина, - глава комитета Бундестага

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы оборонного комитета Бундестага Маркуса Фабера.

Фабер отметил, что операция против российских войск под Курском идет лучше, чем ожидалось.

"Прогресс показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует и что для военного руководства это слишком. Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом", - написал глава оборонного комитета.

Он отметил, что прогресс ВСУ заставляет агрессора отвести свои войска с фронта на востоке Украины, что уменьшает давление на украинских военных в том регионе.

В то же время Фабер считает данную операцию хорошим поводом для постановки вопроса о поставках танков Leopard 2 в Украину.

"Наша военная помощь Украине - лучшая инвестиция в нашу безопасность. Это ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Это защищает мирное население Украины от того, чтобы оно стало беженцами. Рупоры Путина в Германии теперь тоже могут это осознать", - говорится в его посте.