Україна має право на військові дії в Курській області, - президент Фінляндії
Україна має повне право здійснювати військові операції в Курській області, враховуючи поточну ситуацію та розвиток подій. Фінляндія не бачить підстав її в цьому обмежувати.
Про це президент Фінляндії Олександр Стубб заявив під час прес-конференції на Аландських островах, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Yle.
Він нагадав, що Росія постійно обстрілює Україну, окупувала майже 20% її території - саме тому вона має повне право на захист, просуваючись вглибину в Курської області.
"Україна обороняється на Курському напрямку, проникнувши певними силами приблизно на 30-40 кілометрів вглиб країни, вони (українці - ред.) мають на це повне право. Ми не бачимо підстав для обмеження діяльності українців", - заявив він.
Також Стубб повідомив, що Україна має право на використання фінського озброєння на території РФ.
"У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю і в який спосіб Україна може застосовувати", - зазначив він.
Президент Фінляндії додав, що причиною для такого рішення є те, що Україна має повне право захищатися від російської агресії в рамках міжнародного права.
Операція ЗСУ в Курській області
Нагадаємо, 6 серпня в Курській області стався несподіваний для росіян "прорив кордону", в результаті якого російська армія втратила контроль над частиною своєї території. За тиждень українські військові взяли під контроль 74 населених пунктів.
В МЗС України пояснили, що ця операція не лише ускладнює логістику окупантів, але й допомагає внутрішньому фронту.
Нещодавно глава комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив, що "Курський прорив" закладає основу для перемовин з наступником російського дикататора Володимира Путіна.
На тлі останніх подій стало відомо, що Німеччина дозволила Україні використовувати передану німецьку зброю "на свій розсуд".
У Пентагоні вважають, що "прорив" кордону в Курській області не є військовою ескалацією. Прем'єр-міністр Польщі назвав операцію України в цьому російською регіоні оборонною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.