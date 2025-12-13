ua en ru
В ЕС считают, что вступление Украины в блок невозможно к 2027 году, - Reuters

Суббота 13 декабря 2025 03:00
В ЕС считают, что вступление Украины в блок невозможно к 2027 году, - Reuters Фото: в ЕС считают "абслютно невозможным" вступление Украины в ЕС к 2027 году (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Вступление Украины в ЕС до 2027 года, что, по данным СМИ, обсуждается сейчас Европой, Киевом и США, будет "крайне сложно" реализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание напоминает - Financial Times сообщила: Украина может вступить в ЕС до 1 января 2027 года в соответствии с предложениями, обсуждаемыми на переговорах по прекращению войны при посредничестве США.

Reuters пишет, что помимо того, что подобные переговоры занимают много лет, есть еще более точные препятствия, почему Украина не сможет вступить в блок к 2027 году.

Европейский дипломат, ознакомленный с планом, заявил, что вступление Украины в ЕС к 2027 году будет "чрезвычайно сложным" и что пока неясно, поддерживает ли это руководство ЕС.

В то же время, несколько других европейских чиновников и дипломатов назвали такую ​​дату "совершенно нереалистичной".

Украина на пути в ЕС

Как известно, вступление Украині в ЕС обсуждается европейцами, американцами и Киевом в контексте будущих гарантий безопасности. Financial Times писало, что в связи с этим вступ Украины в блок рассматривался в ускоренном режиме - к 2027 году.

Однако есть много препятствий на пути к этому. Украина все еще официально не завершила даже одного из 36 этапов вступления в ЕС. При этом блок принимает новых членов исключительно по итогам прохождения ими этих этапов. Вышеуказанный пункт мирного соглашения заставит Брюссель пересматривать систему полностью.

Как известно, предыдущие попытки Украины приблизится к вступлению в ЕС блокировала неоднократно Венгрия, известна своей оппозиционной позицией к решениям блока, а также поддержкой Москвы.

В связи с этим в ЕС стали рассматривать возможность принимать подобные решения голосами большинства стран-членов, чтобы обойти вето Будапешта.

