В ЕС считают, что вступление Украины в блок невозможно к 2027 году, - Reuters
Вступление Украины в ЕС до 2027 года, что, по данным СМИ, обсуждается сейчас Европой, Киевом и США, будет "крайне сложно" реализовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание напоминает - Financial Times сообщила: Украина может вступить в ЕС до 1 января 2027 года в соответствии с предложениями, обсуждаемыми на переговорах по прекращению войны при посредничестве США.
Reuters пишет, что помимо того, что подобные переговоры занимают много лет, есть еще более точные препятствия, почему Украина не сможет вступить в блок к 2027 году.
Европейский дипломат, ознакомленный с планом, заявил, что вступление Украины в ЕС к 2027 году будет "чрезвычайно сложным" и что пока неясно, поддерживает ли это руководство ЕС.
В то же время, несколько других европейских чиновников и дипломатов назвали такую дату "совершенно нереалистичной".
Украина на пути в ЕС
Как известно, вступление Украині в ЕС обсуждается европейцами, американцами и Киевом в контексте будущих гарантий безопасности. Financial Times писало, что в связи с этим вступ Украины в блок рассматривался в ускоренном режиме - к 2027 году.
Однако есть много препятствий на пути к этому. Украина все еще официально не завершила даже одного из 36 этапов вступления в ЕС. При этом блок принимает новых членов исключительно по итогам прохождения ими этих этапов. Вышеуказанный пункт мирного соглашения заставит Брюссель пересматривать систему полностью.
Как известно, предыдущие попытки Украины приблизится к вступлению в ЕС блокировала неоднократно Венгрия, известна своей оппозиционной позицией к решениям блока, а также поддержкой Москвы.
В связи с этим в ЕС стали рассматривать возможность принимать подобные решения голосами большинства стран-членов, чтобы обойти вето Будапешта.