В ЕС оценили идею Мерца по спецстатусу Украины, но указали на важный нюанс

15:30 21.05.2026 Чт
2 мин
В Брюсселе напомнили о ключевом принципе расширения ЕС
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
В ЕС оценили идею Мерца по спецстатусу Украины, но указали на важный нюанс Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Еврокомиссия получила письмо от немецкого канцлера Фридриха Мерца по "ассоциированному членству" для Украины. Однако любые инновационные решения по расширениям должны базироваться на ключевом принципе ЕС.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии, сообщает РБК-Украина.

Читайте также: Мерц предлагает Украине "ассоциированное членство" в ЕС, - Reuters

В Еврокомиссии приветствуют факт, что дискуссия относительно членства Украины в ЕС происходит среди государств-членов.

"Это свидетельствует о твердой решимости государств-членов как можно скорее сделать расширение - реальным", - сказал представитель, призвав продвигать эту дискуссию на уровень Европейского совета.

По его словам, становится все более очевидным, что расширение - это геостратегическая инвестиция в наше благосостояние, мир и безопасность. И вступление Украины в Евросоюз также фундаментально связано с безопасностью ЕС.

"Не менее важно, чтобы мы обеспечили завершение расширения ЕС со всеми странами-кандидатами, которые уже много лет работают над тем, чтобы присоединиться к нему. Любые инновационные решения также должны базироваться на процессе, основанном на заслугах (стран-кандидатов в проведении реформ, - ред.)", - отметил спикер.

Поэтому, как заявил спикер, глядя в будущее, Еврокомиссия должна убедиться, что подход к расширению соответствует поставленным целям.

"Именно поэтому Еврокомиссия будет продолжать активно взаимодействовать с государствами-членами и странами-кандидатами для поиска лучших решений, которые сделают нас сильнее и безопаснее как Союз", - резюмировал он.

Напомним, сегодня Reuters рассказало о письме, которое Мерц отправил в Еврокомиссию с идеей относительно "ассоциированного членства" Украины. Идея заключается в том, чтобы украинские чиновники участвовали в саммитах ЕС и встречах министров, но не голосовали на них.

Это уже не впервые подобные идеи звучат со стороны Германии. Также подобное предложение продвигала и Франция. Однако Украина отвергает любое "неполное" членство в ЕС, о чем неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский.

Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким