Словакия предложит Венгрии помощь в организации встречи Трампа и Путина, - Фицо

Братислава, Пятница 17 октября 2025 15:38
UA EN RU
Словакия предложит Венгрии помощь в организации встречи Трампа и Путина, - Фицо Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Словакия поддерживает запланированную встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Братислава готова предложить любую необходимую помощь в организации.

Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teraz.sk.

"У меня есть множество рациональных причин, и я понимаю, почему такая встреча состоится и почему именно в Будапеште", - отметил Фицо, подчеркнув, что если результатом встречи станет мир в Украине, это будет одна из самых значимых новостей века.

Премьер обратил внимание, что его страна поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. По его словам, сейчас главным приоритетом является прекращение войны и недопущение дальнейшей эскалации конфликта. Также необходимо достижение справедливого и всеобъемлющего мира в соответствии с принципами Устава ООН.

"Уже сам факт, что мы сегодня вместе, - это очень важный сигнал. Мы соседи, а соседи должны жить в добрососедстве и помогать друг другу, особенно когда один из них нуждается в помощи", - отметил он перед совместным заседанием правительств Словакии и Украины в Кошице.

Также Фицо подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Евросоюзе.

"Если вы убеждены, что ваше будущее в Европейском Союзе, мы считаем, что ваше членство принесет взаимные экономические выгоды, укрепит стабильность региона и даст новый импульс нашим двусторонним отношениям", - сказал он, уточнив, что позиция Словакии по членству Украины в НАТО отличается.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, вчера, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Такой диалог произошел за день до запланированной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам встречи американский лидер рассказал, что он снова встретится с российским диктатором. На этот раз встреча пройдет в Будапеште. Пока точная дата неизвестна.

На этом фоне Зеленский подчеркнул, что Путин захотел диалога с Трампом, как только услышал о возможности передачи Украине ракет Tomahawk.

