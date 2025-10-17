Словакия предложит Венгрии помощь в организации встречи Трампа и Путина, - Фицо

"У меня есть множество рациональных причин, и я понимаю, почему такая встреча состоится и почему именно в Будапеште", - отметил Фицо, подчеркнув, что если результатом встречи станет мир в Украине, это будет одна из самых значимых новостей века.

Премьер обратил внимание, что его страна поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. По его словам, сейчас главным приоритетом является прекращение войны и недопущение дальнейшей эскалации конфликта. Также необходимо достижение справедливого и всеобъемлющего мира в соответствии с принципами Устава ООН.

"Уже сам факт, что мы сегодня вместе, - это очень важный сигнал. Мы соседи, а соседи должны жить в добрососедстве и помогать друг другу, особенно когда один из них нуждается в помощи", - отметил он перед совместным заседанием правительств Словакии и Украины в Кошице.

Также Фицо подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Евросоюзе.

"Если вы убеждены, что ваше будущее в Европейском Союзе, мы считаем, что ваше членство принесет взаимные экономические выгоды, укрепит стабильность региона и даст новый импульс нашим двусторонним отношениям", - сказал он, уточнив, что позиция Словакии по членству Украины в НАТО отличается.