У Украины есть видение на 10-15 лет вперед, как вернуть оккупированные территории, - Минобороны

Украина нарабатывает с иностранными партнерами стратегию возвращения временно оккупированных Россией территорий. Есть видение на 10-15 лет вперед, как это сделать.

Как сообщает РБК-Украина , об этом первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил во время Четвертого Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы.

"Кроме украинцев для Украины никто никаких проблемных вопросов не решит. Нас могут поддерживать в решении наших проблем, но никто не пойдет на фронт воевать никто, кроме украинцев", - сказал Гаврилюк.

Он отметил, что Украине нужно получить и удерживать преимущество в Черном море. А сейчас даже отдельные вылазки для уничтожения плавсредств трудно осуществлять, потому что россияне приняли меры.

"Крым превратился в колоссально мощную военную базу России. У нас есть направления и видение, как вернуть оккупированные территории Украины. У нас есть видение на 10-15 лет вперед, как двигаться и куда развиваться", - добавил замминистра.