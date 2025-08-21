Будет ли проводить Украина референдум о признании российской оккупации: что говорят в ОП

По его словам, Украина реалистично смотрит на то, что Россия захватила часть территорий. Однако никаких референдумов о признании этой оккупации не будет.

"Мы не намерены уступать ни одной частью нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия. В то же время мы хотим прекратить войну и гарантировать, что она не повторится", - отметил Ермак.