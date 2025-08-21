ua en ru
Будет ли проводить Украина референдум о признании российской оккупации: что говорят в ОП

Четверг 21 августа 2025 16:36
Будет ли проводить Украина референдум о признании российской оккупации: что говорят в ОП Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина не планирует проводить референдум о признании оккупированных Россией территорий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera.

По его словам, Украина реалистично смотрит на то, что Россия захватила часть территорий. Однако никаких референдумов о признании этой оккупации не будет.

"Мы не намерены уступать ни одной частью нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия. В то же время мы хотим прекратить войну и гарантировать, что она не повторится", - отметил Ермак.

Обмен территориями

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп захотел для урегулирования войны России против Украины провести "обмен территориями".

При этом он пообещал, что Украине попытаются вернуть часть тех территорий, которые сейчас находятся под оккупацией россиян.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на обмен территориями с РФ, поскольку это запрещено Конституцией.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук также отметил, что Украина не может пойти на обмен территориями с Россией даже путем проведения референдума. Нарушение территориальной целостности противоречит закону.

