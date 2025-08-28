Україна має бачення на 10-15 років наперед, як повернути окуповані території, - Міноборони
Україна напрацьовує з іноземними партнерами стратегію повернення тимчасово окупованих Росією територій. Є бачення на 10-15 років наперед, як це зробити.
Як повідомляє РБК-Україна, про це перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив під час Четвертого Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи.
"Крім українців для України ніхто ніяких проблемних питань не вирішить. Нас можуть підтримувати у вирішенні наших проблем, але ніхто не піде на фронт воювати ніхто, крім українців", - сказав Гаврилюк.
Він зазначив, що Україні потрібно здобути й утримувати перевагу у Чорному морі. А зараз навіть окремі вилазки для знищення плавсуден важко здійснювати, бо росіяни вжили заходів.
"Крим перетворився на колосально потужну військову базу Росії. У нас є напрямки та бачення, як повернути окуповані території Україні. У нас є бачення на 10-15 років наперед, як рухатися і куди розвиватися", - додав заступник міністра.
Обмін територіями
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп захотів для врегулювання війни Росії проти України провести "обмін територіями".
При цьому він пообіцяв, що Україні спробують повернути частину тих територій, які зараз перебувають під окупацією росіян.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не піде на обмін територіями з РФ, оскільки це заборонено Конституцією.
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук також зазначив, що Україна не може піти на обмін територіями з Росією навіть шляхом проведення референдуму. Порушення територіальної цілісності суперечить закону.
Також раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак наголошував, що Україна не планує проводити референдум щодо визнання окупованих Росією територій.
За його словами, Україна реалістично дивиться на те, що Росія захопила частину територій. Однак жодних референдумів щодо визнання цієї окупації не буде.