Україна має бачення на 10-15 років наперед, як повернути окуповані території, - Міноборони

Україна напрацьовує з іноземними партнерами стратегію повернення тимчасово окупованих Росією територій. Є бачення на 10-15 років наперед, як це зробити.

Як повідомляє РБК-Україна , про це перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив під час Четвертого Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи.

"Крім українців для України ніхто ніяких проблемних питань не вирішить. Нас можуть підтримувати у вирішенні наших проблем, але ніхто не піде на фронт воювати ніхто, крім українців", - сказав Гаврилюк.

Він зазначив, що Україні потрібно здобути й утримувати перевагу у Чорному морі. А зараз навіть окремі вилазки для знищення плавсуден важко здійснювати, бо росіяни вжили заходів.

"Крим перетворився на колосально потужну військову базу Росії. У нас є напрямки та бачення, як повернути окуповані території Україні. У нас є бачення на 10-15 років наперед, як рухатися і куди розвиватися", - додав заступник міністра.