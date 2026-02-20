Украина в шаге к кредиту от МВФ: названа дата решающего заседания
Совет директоров Международного валютного фонда 26 февраля рассмотрит вопрос о выделении Украине кредита в размере 8,1 миллиарда долларов по четырехлетней программе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечают в издании, МВФ готов окончательно утвердить пакет помощи, который был согласован на уровне персонала еще осенью прошлого года.
При этом МВФ смягчил свои предыдущие требования к Киеву.
"Ранее фонд требовал от Киева представления непопулярного внутри страны законопроекта о налоге, но с тех пор отменил это требование", - говорится в сообщении.
В самом МВФ отмечают, что украинская сторона выполнила все необходимые обязательства для получения финансирования.
"Украина выполнила все условия, необходимые для одобрения советом директоров", - заявляли в учреждении в начале этого месяца.
Новая кредитная линия МВФ
Напомним, что Украина и МВФ согласовали новую четырехлетнюю программу еще осенью прошлого года. Она стала фундаментом для планирования государственных расходов, в частности после того, как Верховная рада приняла госбюджет на 2026 год.
Процесс переговоров сопровождался обсуждением сложных налоговых реформ. Ранее сообщалось, что МВФ может дать Украине год для принятия необходимых изменений в законодательство. Впоследствии стало известно, что кредитор пошел на уступки - повышения НДС для ФОПов пока не будет, поскольку МВФ смягчил условия.
Накануне появилась информация, что МВФ в ближайшие дни рассмотрит новую кредитную линию, что в итоге завершилось назначением даты заседания на 26 февраля.