Украина в шаге к кредиту от МВФ: названа дата решающего заседания

Совет директоров Международного валютного фонда 26 февраля рассмотрит вопрос о выделении Украине кредита в размере 8,1 миллиарда долларов по четырехлетней программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечают в издании, МВФ готов окончательно утвердить пакет помощи, который был согласован на уровне персонала еще осенью прошлого года.

При этом МВФ смягчил свои предыдущие требования к Киеву.

"Ранее фонд требовал от Киева представления непопулярного внутри страны законопроекта о налоге, но с тех пор отменил это требование", - говорится в сообщении.

В самом МВФ отмечают, что украинская сторона выполнила все необходимые обязательства для получения финансирования.

"Украина выполнила все условия, необходимые для одобрения советом директоров", - заявляли в учреждении в начале этого месяца.