МВФ в ближайшие дни рассмотрит новое кредитное соглашение для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда в ближайшие дни рассмотрит новое соглашение по кредитной программе для Украины на 8,1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что в случае, если эту программу утвердят, она заменит действующее кредитное соглашение с МВФ на 15,5 млрд долларов.

Новая программа будет направлена на поддержку экономической стабильности и государственных расходов в условиях пятого года войны с Россией.

Пресс-секретарь МВФ Джули Козак сообщила, что Украина выполнила предварительные условия, необходимые для продвижения запроса на новую программу, в частности подала проект закона о кодексе труда и приняла бюджет.

По ее данным, экономический рост Украины в 2025 году, вероятно, составит менее 2%. Из-за войны экономика страны растет медленнее и с большими бюджетными расходами.

"Российское вторжение продолжает наносить серьезный удар по украинскому народу и экономике", - отметила Козак.

Всемирный банк, правительство Украины и Евросоюз завершают новую оценку стоимости восстановления страны, которая должна быть обнародована на следующей неделе. Эксперты прогнозируют значительное увеличение этой суммы по сравнению с прошлогодней оценкой в 524 млрд долларов из-за масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В МВФ отметили, что соглашение предусматривает, что война завершится в этом году, но также допускает "негативный сценарий", по которому война продлится до 2028 года.