Украина не будет прокачивать газ из РФ. Готова ли Европа и в чем риск для Молдовы

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НАК "Нафтогаз Украины" получил от “Газпрома” последний транш оплаты за транзит российского газа через территорию Украины. Это предоплата за транзитные поставки в декабре. По информации РБК-Украина, деньги были перечислены компании в конце прошлой недели. Сумму платежа уточнить пока не удалось, но, по расчетам издания, за декабрьский транзит “Газпром” должен был заплатить порядка 70 млн долларов.

Фактически, это последний прямой платеж от российской компании “Нафтогазу” за транзитные услуги. Оплату транзита нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" еще в 2022 году взяла на себя страна-покупатель - Венгрия.

Сколько газа из РФ прошло через Украину

За 5 лет действия транзитного контракта - с 2020 по 2024 год - через Украину в ЕС и Молдову, по данным на 25 ноября, прошло 146,6 млрд кубометров газа. К концу года, учитывая поставки в декабре, объем может увеличиться до 148 млрд. Это на 36% меньше ожидаемого объема в 225 млрд кубометров.

Но снижение поставок не должно было отразиться на оплате транзита. Контракт заключался с условием "качай или плати". То есть независимо от объемов прокачки "Газпром" взял на себя обязательства оплачивать в 2020 году транзит 65 млрд кубометров газа, в последующие годы - по 40 млрд.

В первый год действия контракта российский монополист фактически выполнил обязательства по оплате. Прокачав, по открытым данным ОГТСУ, около 55,89 млрд кубометров, он заплатил около 2,1 млрд долларов. В 2021 году транзит чуть превысил ожидаемый - составил около 41,7 млрд и был оплачен в полном объеме. По данным РБК-Украина, общая сумма платежей за транзит в 2021 году составила 1,45 млрд долларов.

В 2022 году, после начала активных боевых действий, транзит сократился до 20,46 млрд кубометров из-за прекращения поставок через ГИС “Сохрановка”. В 2023 году он упал до 14,65 млрд кубометров, в 2024 году ожидается около 15,4 млрд кубометров. При этом сумма оплаты за текущий год, по информации источников РБК-Украина, может быть немногим более 800 млн долларов.

"Газпром" уже третий год отказывается платить за сокращение транзита через “Сохрановку” - а это в среднем 30 млн кубометров в сутки или 11 млрд кубометров в год. "Нафтогаз" подал по этому поводу иск в арбитраж, и год назад сумма иска была около 700 млн долларов. "Сумма будет расти, учитывая, что впереди еще 2024 год. По состоянию на сегодня накопление на оплату - 679 млн долларов США", - заявил глава компании Алексей Чернышов в интервью РБК-Украина год назад.

Перспектив транзита становится все меньше

Чем ближе 31 декабря, когда заканчивается контракт "Нафтогаза" с "Газпромом", тем менее вероятным выглядит продолжение поставок газа через Украину в 2025 году.

Продлевать контракт Украина категорически не намерена, а предложенный альтернативный вариант, связанный с хранением газа в украинских ПХГ, не заинтересовал других участников процесса.

Страны, которые были основными покупателями российского газа по сухопутному маршруту, уже дали понять, что могут без него обойтись.

Словакия, которая еще недавно пыталась убедить Украину сохранить транзит газа, заявила о подписании пробного контракта на его поставки из Азербайджана. Но не через Украину, как планировала раньше, а по “Турецкому потоку”, через который может идти и российский газ.

Премьер-министры Украины и Словакии Денис Шмыгаль и Роберт Фицо (фото:Telegram/Денис Шмыгаль)

Кроме того, у Словакии есть и альтернативные маршруты, в том числе из Германии через Чехию. Основной покупатель газа Словакии, компания SPP, сообщила, что диверсифицировала контракты на закупку газа с компаниями: BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE. Если транзит через Украину прекратится, то контракты планируют расширить.

Правда, в Братиславе уже отметили, что это будет дороже. “Если компания потеряет российские поставки и вынуждена будет закупить весь необходимый объем из другого источника и физически транспортировать его в Словакию, это обойдется по крайней мере на 140 миллионов евро дороже", - сообщили в SPP.

Поставки газа в Австрию через Украину с 16 ноября полностью прекратились по решению "Газпрома". Российский монополист принял его после заявления австрийской OMV о том, что она намерена вычесть из следующего платежа за газ 230 млн евро (+%), которые арбитраж присудил в ее пользу от "Газпром экспорта" как компенсацию убытков в результате нерегулярных поставок газа "Газпром экспорт" в Германию до сентября 2022 года. Эта сумма сопоставима с месячной оплатой "Газпрому" за газ. В ответ OMV арестовала российский газ в качестве покрытия арбитражного решения. Таким образом, отмечает Reuters, сотрудничество Австрии и России в газовой сфере, которое длилось почти 50 лет, фактически прервано. Это первый случай, когда клиент из ЕС не оплатил газ "Газпрому", отмечает агентство.

Правда, объемы транзита через Украину после прекращения поставок в Австрию не сократились и остаются на уровне 42 млн кубометров в сутки. Вероятно, объемы газа, которые раньше получала OMV, забирают другие покупатели или та же OMV, только через другие компании, что обходится ей дороже.

Санкции США в отношении Газпромбанка также снизили вероятность не только закупки газа, а и любого другого сотрудничества с РФ в энергетической сфере. Они были введены в начале ноября, и практически сразу же вызвали реакцию стран, которые плотно работают с Москвой в энергетической сфере, в частности Венгрии, Словакии и Турции.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал санкции "покушением на суверенитет Венгрии". Турция просит отменить санкции в отношении Газпромбанка, опасаясь, что не сможет платить за российский газ, который составляет почти 42% от ее импорта.

Санкции США ограничивают прямые платежи за поставки энергоносителей. Но в РФ наверняка будут искать обходные инструменты для продолжения торговли.

Кроме того, уже есть прогнозы роста цен на газ из-за ожидаемого прекращения транзита газа через Украину и санкций в отношении Газпромбанка.

По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, ожидания роста цен на газ из-за прекращения транзита несколько преувеличены, поскольку этот риск уже сработал. Ведь о вероятности прекращения поставок газа через Украину говорят минимум несколько месяцев.

"На мой взгляд, цены на газ в Европе уже включают риски прекращения украинского транзита. И с диверсификацией его поставок проблем нет, как и с уровнем заполнения газовых хранилищ в ЕС (на 1 ноября они были заполнены на 95% - ред.). Поэтому дальнейшего существенного повышения цен на газ ожидать не стоит", - сказал он в комментарии изданию.

А вот негативное влияние от санкций, по его мнению, неизбежно - прежде всего для покупателей газа. "Они негативно скажутся на продаже трубопроводного газа в Венгрию, Турцию, Сербию и Словакию через "Турецкий поток", а также на реализации СПГ в Европе. Российским компаниям придется искать другие банки и другие схемы расчетов в твердой валюте (доллар, евро)”, - отметил Омельченко.

У кого могут возникнуть проблемы без транзита газа

По состоянию на ноябрь 2024 года практически все страны Европы смогут пережить потерю пути поставок газа через Украину. Сама Украина тоже готова к прекращению транзита. Да и “Газпром”, по информации Reuters, в плане на 2025 год исходит из того, что поставки через Украину прекратятся.

Но если транзита не будет, с серьезными проблемами может столкнуться Молдова. Во всяком случае так сообщили РБК-Украина в министерстве энергетики республики.

Об энергетической ситуации в этой стране вспоминают не так часто, поскольку потребление газа в ней относительно небольшое - до 3 млрд кубометров в год. Треть идет для правого берега Днестра, остальное - для левого. Прекращение транзита газа через Украину, прежде всего, коснется именно левого берега - Приднестровья, где расположена Молдавская электростанция (МГРЭС), снабжающая электроэнергией всю страну.

Если газа не будет, в Молдова возникнут риски дефицита электроэнергии и дестабилизации в Приднестровье.

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов (фото:https://www.facebook.com/MinisterulEnergieiRM)

Правый берег Молдовы, сообщили в Минэнерго РМ, прекратил потребление природного газа "Газпрома" с ноября 2022 года, когда РФ “в одностороннем порядке, вопреки контракту между "Газпромом" и "Молдовагазом", ограничила поставки в Молдову до 5,7 млн кубометров газа в сутки. Тогда же правительство приняло решение оставить весь этот объем газа для потребления Приднестровским регионом, включая электростанцию в Днестровске.

Для правого берега поставки газа были диверсифицированы за счет закупок у разных трейдеров и транспортировки его по разным маршрутам. “Мы протестировали и подтвердили коммерческую жизнеспособность импорта сжиженного природного газа из США, став одним из покупателей первого груза в терминале Александропулос в Греции, и транспортировали его через "Вертикальный коридор" (Украина присоединилась к "Вертикальному коридору" в январе 2024 года - ред.) в подземные газохранилища в Украине. Сейчас мы выступаем за создание комплексного продукта для всего "Вертикального коридора", что облегчит транспортировку газа в украинские хранилища, создавая бизнес-возможности для наших системных операторов и укрепляя энергетическую безопасность региона", - отметили в Минэнерго РМ.

Если статус-кво сохранится, и транзит будет продолжен, то это обеспечит социальную стабильность в Приднестровском регионе, отмечают в Минэнерго Молдовы. Если же поставки прекратятся, то Приднестровский регион “может оказаться на грани гуманитарной катастрофы”.

“Учитывая, что в регионе есть российские вооруженные силы, склады оружия и боеприпасов, а также то, что мы закупаем значительную часть электроэнергии у МГРЭС, мы не хотим дестабилизировать регион и не будем препятствовать продолжению поставок газа "Газпромом" в Приднестровский регион”, - сообщили в Минэнерго.

Но на всякий случай в Кишиневе подготовили резервные сценарии - план из 44 мероприятий для обеспечения энергией и газом в холодный сезон. Он предусматривает два основных сценария, один из которых - отказ "Газпрома" поставлять газ в Приднестровский регион альтернативными маршрутами (через Турцию) после окончания транзитного контракта с Украиной 1 января 2025 года. “Это (отказ от поставок через Турцию - ред.) может привести к кризису в Приднестровском регионе и, вероятно, повлечет за собой волну внутренне перемещенных лиц на правый берег”, - говорится в комментарии Минэнерго Молдовы.

Пока Кишинев не поднимал публично вопрос о своих опасениях в связи с прекращением транзита. Однако источники издания говорят, что в рабочем порядке тема затрагивается на различных международных встречах.

Позиция правительства Молдовы, отметили в Минэнерго страны, состоит в том, чтобы не препятствовать усилиям "Газпрома" поставлять газ в Приднестровье через Украину и по другим маршрутам. “Однако мы выразили опасения украинским коллегам относительно возможных рисков, связанных с прерыванием транзита по традиционному маршруту, а также неопределенностью по этому вопросу”, - говорят в Минэнерго. Там боятся, что если 100-процентной ясности с транзитом не будет до конца декабря, то “Молдовагаз” не успеет забронировать мощности на альтернативных маршрутах поставок газа, и тогда управлять ситуацией придется в режиме ad hoc.

Чего боится Кишинев

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов на днях провел переговоры с руководством "Газпрома". Но ни о каких конкретных договоренностях о поставках газа в Приднестровье после 2024 года по итогам переговоров он не сообщил.

Но если альтернативный газ будет найден, а сделать это несложно, учитывая небольшие объемы, то не ясно, кто будет за него платить.

Расходы в этом случае на закупку газа увеличатся, а у Кишинева лишних денег нет. До сих пор газ через Украину доставался Приднестровью практически даром. "Объемы, которые потребляются на левом берегу Днестра, не оплачиваются "Газпрому" уже много лет, а тарифы для потребителей в регионе значительно ниже реальной стоимости газа. Население там привыкло к очень низким тарифам, даже близко не покрывающим реальную стоимость газа", - отметили в Минэнерго РМ.

Есть еще один момент. В Молдове боятся, что если в Приднестровье, контролируемом РФ, будет не российский газ, то могут возникнуть проблемы с генерацией и поставками электроэнергии на правый берег Днестра. Собеседник издания знакомый с ситуацией, отметил, что такие опасения Кишинева очень серьезны. “Вопрос в том, что Молдавская ГРЭС находится на неподконтрольной Кишиневу территории. И если нет газа через Украину, то нет электричества для правого берега. Это может стать принципиальной позицией РФ”, - сказал собеседник.

Если Молдова останется без генерации Молдавской ГРЭС, то поставки электроэнергии из Румынии не покроют ее потребности.

Учитывая эти опасения, собеседники издания предполагают, что в ближайшее время Молдова может обратиться за помощью в ЕС, а возможно и в США.