США vs РФ. Остановят ли санкции против "Газпромбанка" потоки газа и военную машину Кремля

Министерство финансов США расширило санкции против России. Они коснулись в том числе "Газпромбанка", который принимает платежи за газ из Европы, а также является каналом закупки военного оборудования и выплат российским военным.

О том, почему банк оказался в блокирующем списке только сейчас, как это скажется на экспорте газа и сможет ли подорвать возможности России вести войну, - в материале РБК-Украина .

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Санкции против "Газпромбанка": что известно

После начала полномасштабного вторжения в Украину западные страны ввели секторальные санкции против России, заморозили активы центрального банка на 300 млрд долларов и отключили от международной системы платежей SWIFT.

Но только на третий год войны в черные списки попал "Газпромбанк" - крупнейший банк, который ранее не попадал под наиболее жесткие санкции. Которые предусматривают блокирующие ограничения, а именно изоляцию от долларовой системы.

Отметим, с весны через "Газпромбанк" ведутся рублевые расчеты за газ с "недружественными странами". Кроме того, через банк закупается военное оборудование, а также выплачиваются зарплаты солдатам, включая боевые премии, и компенсации семьям погибших на войне против Украины.

Как заявили в Минфине США, санкции против этого банка, десятков других финучреждений и должностных лиц "еще больше ослабят военную машину России". Также выпущено предупреждение о риске санкций для иностранных банков, которые присоединяются к российской Системе передаче финансовых сообщений (СПФС, альтернатива SWIFT).

В результате иностранные банки прекратили обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитированные "Газпромбанком". Карты перестали работать в 16 странах, в том числе Казахстане, Турции, Венгрии, Греции и Египте. С сайта банка пропала возможность оформить карту UnionPay (единственная возможность для расчетов за границей), а приложение удалено из AppStore.

Цены на газ в Европе обновили годовой максимум и достигли 538 долларов за тысячу кубометров. Словакия оценивает потенциальное влияние санкции против "Газпромбанка" на страну, а Венгрия уже заявила, что работает над решением проблемы. Обе страны закупают российский трубопроводный газ.

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный назвал этот пакет одним из самых масштабных. "Каждый его пункт является результатом неустанных переговоров украинской команды с санкционной командой США", - написал он в Facebook.

Он также обратил внимание на то, что под ограничения попали дочерние банки в Швейцарии ЮАР, Гонконге, на Кипре и в Люксембурге. А уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк полагает, что скоро финансовая система России испытает шок. По его словам, Москва попытается перебросить платежи на небольшие банки, но это лишь замедлит, но не предотвратит шторм.

"Поэтому, я думаю, госпожа Эльвира (глава центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, - ред.) спит плохо последние несколько дней", - добавил он.

Остановят ли санкции против "Газпромбанка" экспорт в Европу

Новые санкции против России могут закрыть единственный способ оплаты за поставки газа для европейских клиентов и приблизить Москву к орбите Пекина, пишет Reuters. Закроют ли, пока неясно, замминистра энергетики Павел Сорокин отказался комментировать, продолжит ли "Газпромбанк" получать платежи из Европы.

Санкции включают период сворачивания операций с участием "Газпрома" до 20 декабря 2024 года и операций, связанных с нефтегазовым проектом "Сахалин-2", до 28 июня 2025 года. Японское правительство считает его важным для своей энергобезопасности.

США до последнего держали лазейку открытой, поскольку банк играл ключевую роль на энергетическом рынке, пишет Bloomberg.

Теперь же санкции увеличивают риск полного прекращения потоков российского газа в Европу. Необходимость в исключениях для "Газпромбанка" ослабла после того, как европейские страны нарастили поставки сжиженного газа из США. Эта страна уже является крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, но импорт из России остается на втором месте.

С 2022 года Москва требовала, чтобы европейские страны платили по схеме, которая предполагает конвертацию валюты в рубли. Покупатели должны были открыть два счета в "Газпромбанке": один в рублях и второй в иностранной валюте. Польша и Болгария отказались и были отрезаны от поставок, Венгрия и Словакия до сих пор получают газ. Но, похоже, теперь им нужно искать другого посредника.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал американские санкции "нападением на суверенитет Венгрии". Его ведомство в ответе на запрос Bloomberg заявило, что продолжит обеспечивать энергоснабжение независимо от внешнего давления.

В теории Путин может разрешить оплату за газ через другие банки. Но еще неизвестно, захочет ли Москва менять схему переводов, в том числе за границу.

"Существует вероятность, что из-за этого некоторые транзакции могут быть нарушены, что может привести к задержкам и даже сокращению поставок газа. "Газпромбанк" по-прежнему играет важную роль в обработке платежей за экспорт российского газа в Европу", - считает Флоренс Шмит, энергетический стратег нидерландского Rabobank.

По ее словам, задержки или перебои в поставках могут повлиять на цены в Европе и закрыть "и без того узкое окно возможностей для любого транзита российского газа через Украину в новом году".

Сможет ли это подорвать возможности РФ воевать против Украины

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, новые санкции направлены на то, чтобы еще больше подорвать способность России использовать международную финансовую систему для поддержки войны против Украины.

С похожим заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен. "Эти масштабные действия усложнят Кремлю попытки уклониться от санкций США, финансировать и оснащать свою армию", - сказала она.

Вероятно, уходящая администрация решила напоследок нанести санкционный удар, чтобы поддержать Украину в ожидании давления от избранного президента Дональда Трампа на обе стороны, чтобы договориться о мире или прекращении огня.

Отметим, возвращение Трампа в Белый дом в январе и обещание прекратить войну в кратчайшие сроки вызывают опасения в стане западных партнеров Украины, которые заинтересованы в ее сильных позициях. В то же время в Кремле говорят, что готовы обсуждать потенциальное прекращение огня "с учетом реалий на земле".

"Администрация Байдена в свои последние недели спешит ввести дополнительные санкции параллельно с шагами, которые предпринимает для отправки дополнительных вооружений в Украину. Таких как, как противопехотные мины. И устранить барьеры, сняв ограничения на использование ATACMS", - объясняет бывший координатор Госдепартамента США по политике санкций Дэниэл Фрид.

Несмотря на это за последние дни Москва усилила удары по Украине и даже демонстративно применила баллистическую ракету средней дальности. Да и предыдущие раунды санкций за два с половиной года не смогли критически подорвать российские возможности вести войну.

По мнению Фрида, санкции против "Газпромбанка" и других банков могут осложнить продажу газу, нефти, возможно, заставив россиян прибегнуть к более слабым валютам (не доллару, евро или фунту стерлингов) или даже к бартерным соглашениям.

"Но они вряд ли сами по себе нанесут сокрушительный удар по российской экономике. Если бы эти санкции были последними подобными шагами администрации Байдена, я бы считал их недостаточными, учитывая серьезность войны... и российские успехи на фронте. К счастью, я слышал, что это не последние санкции действующей администрации против России", - добавил эксперт.

При подготовке текста использовались: заявление Министерства финансов США, публикации Reuters, Bloomberg, "Голоса Америки" и Atlantic Council.