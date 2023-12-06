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"Нафтогаз" увеличил сумму требований к "Газпрому" из-за прекращения транзита

Среда 06 декабря 2023 14:50
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"Нафтогаз" увеличил сумму требований к "Газпрому" из-за прекращения транзита Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юрий Дощатов

Сумма претензий НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" из-за создания условий для прекращения транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" составляет уже около 700 млн долларов.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

"Сумма будет расти, учитывая, что впереди еще 2024 год. По состоянию на сегодня накопление на оплату - 679 млн долларов США", - отметил Чернышов.

Глава "Нафтогаза" надеется, что судебный процесс по этому делу успешно завершится в 2025 году.

По его словам, текущий объем транзита составляет 42 млн кубических метров в сутки. И это стабильный показатель с небольшими колебаниями за последние 8 месяцев.

Что известно о "Сохрановке"

Газоизмерительная станция "Сохрановка" находится во временно оккупированной Луганской области. Через эту станцию проходила почти треть транзита в Европу.

В мае 2022 года ООО "Оператор ГТС Украины" было вынуждено приостановить транзит газа через ГИС "Сохрановка".

"Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщает о грубых вмешательствах представителей РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию (КС) "Новопсков" в Луганской области", - заявили тогда в компании.

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Газпром Нафтогаз Украины
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