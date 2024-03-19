Как украинская ГТС будет работать без транзита российского газа: ответ ОГТСУ

Если транзита российского газа с 2025 года не будет, то ГТС Украины продолжит работать на транспортировку газа внутренней добычи в подземные газовые хранилища.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"".

Как отмечается в материале, сейчас завершается стресс-тест по работе без транзита. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, предварительные результаты - позитивные.

Кроме того, мощности ГТС будут задействованы для транспортировки природного газа из Европы в ПХГ во время сезона закачки и в обратном направлении в осенне-зимний период.

"В прошлом году из ЕС и Молдовы в Украину поступило более 4,3 млрд кубометров природного газа. Это более чем в два раза больше, чем было транспортировано в 2022 году. Основные объемы поступили в режиме "таможенного склада" во время сезона закачки газа в подземные хранилища", - сообщили РБК-Украина в Операторе ГТС Украины.

Кроме того, Украина будет вовлечена в инициативу "Вертикальный коридор" (расширяет Трансбалканский газопровод - ред.), который позволит транспортировать природный газ из Греции в Молдову и в подземные хранилища в Украине.

"В прошлом году через Трансбалканский газопровод было прокачано более 550 млн куб. м газа, основные объемы поступили на хранение в украинские ПХГ. Оценка рыночного спроса совместно проведенная операторами ГТС Украины, Румынии и Молдовы показала потребность в 20 млн куб. м в сутки для транспортировки по Трансбалканскому маршруту в украинские подземные газовые хранилища. Этот маршрут является стратегически важным звеном, соединяющим LNG-рынок Южной Европы с Восточной и Центральной Европой, а также соединяется с украинскими ПХГ", - отметили в ОГТСУ.

Украина рассчитывает и на активное участие в новом газовом хабе, который формируется в юго-восточной Европе. Там, отмечают в ОГТСУ, природного газа будет гораздо больше, чем потребность в нем.

"Это будет происходить из-за развития мощностей LNG-терминалов в Греции, расширения азербайджанского экспорта и развития газодобычи в Румынии. По нашим оценкам, через три-пять лет здесь возникнет минимум десять миллиардов кубов профицита газа. Он может зайти в Украину, храниться до зимы в газохранилищах на западе страны и зимой транспортироваться на запад - в Словакию, Австрию и другие страны Европы", - сообщили в операторе.

Транзитное соглашение

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяет российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать контракт.

По данным Минэнерго, в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. Испытания показали, что система может функционировать и без транзита.