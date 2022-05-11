Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи

Україна була змушена частково припинила транзит російського газу через факти його несанкціонованого відбору на захопленій ворогом території. "Газпром" нічого не визнає і відкидає пропозиції української сторони щодо перенесення обсягів транзиту на інший маршрут. Чому виникла така ситуація і до чого вона може привести - нижче в матеріалі РБК-Україна.

Україна з 7 ранку середи практично на третину скоротила транзит російського газу європейським споживачам. Причина в тому, що український оператор ГТС через дії окупантів втратив контроль над компресорною станцією "Новопсков" (Луганська область).

Через станцію щодоби для транзиту з Росії надходило до 32,6 млн кубометрів газу на добу. У вівторок ввечері в компанії заявили, що на непідконтрольних об'єктах відбувається втручання в технологічні процеси і несанкціоновано відбирається газ, що ставить під загрозу не тільки транзит, але і стабільність і безпеку роботи всієї газотранспортної системи. Факті втручання у транзитні потоки було зафіксовано 9 травня.

"Зазначені дії згідно з чинним транзитним контрактом є обставинами непереборної сили (форс-мажор), що виключають виконання зобов'язань на точці з'єднання ДВС "Сохрановка", а також прикордонної КС "Новопсков", які не контролюються ОГТСУ. З урахуванням вищезазначеного ОГТСУ інформує, що з 07:00 11 травня 2022 прийом газу в ГТС України у фізичній точці з'єднання "Сохрановка" здійснюватися не буде", - повідомили в компанії. В ОГТСУ також повідомили, що в 6.55 11 травня поставки з боку РФ на "Сохрановку" були припинені.

"Газпрому" українською стороною було запропоновано перенаправити газ, який поставлявся через "Сохрановку", на ДВС "Суджа" на підконтрольній Україні території.

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що Україна більше не несе відповідальності за транспортування газу через окуповані території.

Буквально через пару годин російський монополіст повідомив, що не бачить ніяких підстав для форс-мажору і перешкод для продовження роботи в колишньому режимі. Нічого міняти в системі транзиту він не збирається.

"Перенесення обсягів на ГВС "Суджа", виходячи з російської потокової схеми, технологічно неможливе, розподіл обсягів чітко прописаний в угоді про взаємодію від 30.12.2019, і українській стороні це добре відомо", - заявили в "Газпромі".

В ОГТСУ розцінили цю заяву як абсолютну неправду, вказавши, що переведення поставок транзитного газу зі станції "Сохрановка" на "Суджу" вже проводилося в жовтні 2020 року через плановий ремонт. Через точку ДВС "Суджа" проходить три газопроводи загальною потужністю по транзиту 244 млн кубометрів на добу. Це більш ніж в два рази перевищує загальний добовий обсяг транзиту за чинним контрактом.

Якщо Україна продовжить транзит в умовах, коли газ несанкціоновано відбирається, тобто фактично крадеться з ГТС на непідконтрольній території, то ОГТСУ повинен буде компенсувати різницю на виході з країни власним ресурсом. Але на це Україна навряд чи піде. Так що єдиний вихід - припинення транзиту через окуповану територію або повернення контролю над об'єктами ГТС.

Що затіяв "Газпром"?

Однозначно сказати, який саме план у російського постачальника поки складно, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Можливо, це переривання газозабезпечення на частині сходу України для дестабілізації ситуації, або ж доведення до повного відключення транзиту і провокації кризи в Європі, щоб потім звинуватити Україну, вважає він.

Але, можливо, РФ хоче і того, і іншого. Вранці 11 травня "Газпром" на території Росії припинив транспортування газу до точки "Сохрановка", повідомили в ОГТСУ, а на окупованих територіях України були перекриті крани газопроводу "Шебелинка – Новопсков", по якому газ поставляється для Луганської та Донецької областей.

"Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу споживачам Луганської та Донецької областей. Влада Росії несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій", - заявив глава ОГТСУ Сергій Макогон.

Зараз всі країни ЄС займаються заповненням сховищ газом і шукають альтернативних постачальників, щоб знизити залежність від РФ. Ринок моментально відреагував на зниження транзиту – ціни на газ в Європі вже піднялися і можуть продовжити зростання.

"Газпром" заявив, що продовжить працювати в колишньому режимі, тобто буде подавати газ для транзиту на "Сохрановку", оскільки травневий транзит вже оплачений. Правда, в компанії повідомили, що заявки на газ з Росії для Європи на 11 травня знизилися на 25% - до 72 млн кубометрів.

Якщо газові потоки не будуть перенаправлені на "Суджу", то збільшуються ризики, що покупці не отримають газ в повному обсязі. Тоді "Газпром" може заявити про невиконання Україною зобов'язань по транзиту і повністю перекрити поставки, або ж відмовиться платити за транзит.

Глава НАК Юрій Вітренко вже пригрозив російським колегам новим арбітражем, якщо оплата припиниться. "Пам'ятається, що в 2019 році ми з Міллером (Олексій Міллер – глава "Газпрому" – ред.) підписали транзитний контракт з положенням "качай або плати". Тому чи подавати газ для транзиту - це право "Газпрому" вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ – це борг за контрактом. Якщо не буде оплати, то виглядає так, що повинен бути новий арбітраж. "Можемо повторити"?"- написав Вітренко у Facebook.

Ситуація з транзитом розвивається на тлі підготовки енергетичних санкцій проти Росії, і велика ймовірність, що вона спровокована саме для того, щоб загальмувати введення ембарго.

"Зараз ставки високі. Можуть відключити експорт через ГТС України в будь-який момент. Це різко накрутить ціни на газ в Європі і буде тиснути на ЄС напередодні затвердження шостого санкційного пакету", - зазначив Омельченко.

У новому пакеті санкцій про газ не йдеться - готується ембарго лише на нафту з РФ. РБК-Україна вже писало, наскільки складно проходить процес узгодження санкцій.

Після нафти ЄС планує вводити обмеження і на російський газ, і якраз в цьому випадку посилення напруги на енергоринку може зіграти на руку Росії. Москва зможе актуалізувати тему необхідності "Північного потоку-2", введення якого в експлуатацію поки заморожено.

"Не виключаю, що Росія планує перекриття більшості транзитних маршрутів поставок газу в Європу, щоб загнати ЄС в глухий кут і змусити запустити СП 2", - резюмував Омельченко.