Кто толкает Украину сохранить транзит российского газа в Европу и чего ждать дальше

В Киеве не подтверждают, что процесс обсуждения вопроса о продолжении поставок газа через территорию Украины каким-либо образом продвигается вперед. Наоборот, информированные источники во власти говорят, что он фактически прекратился несколько месяцев назад. Подробнее, – в материале журналиста РБК-Украина Юрия Дощатова.

У украинской стороны нет информации о каком-либо прогрессе в процессе обсуждения вопроса поставок газа через Украину в Европу. И любые сообщения об этом сейчас могут появляться для того, чтобы подтолкнуть Киев как можно скорее дать согласие на транзит газа в Европу после 2025 года.

Об этом РБК-Украина сказали несколько источников, так или иначе имеющих отношение к консультациям по этой теме с Азербайджаном и партнерами в ЕС.

О возможном подписании в скором времени контрактов между европейскими покупателями газа в Словакии и Венгрии с Азербайджаном сообщило 31 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

"В соответствии с коммерческим соглашением азербайджанская государственная энергетическая компания Socar будет поставлять газ в Суджу (газоизмерительная станция на российско-украинской границе – ред.). После чего венгерская MVM Zrt и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS возьмут на себя управление поставками его в Европу", – сообщило агентство.

Таким образом, транзитом через Украину будет идти юридически уже не азербайджанский газ, а венгерский и словацкий. Объем транзита может быть 12-14 млрд кубометров в год.

Но Азербайджан не может самостоятельно обеспечить такой объем поставок газа – ему придется дополнять поток, вероятнее всего, российским газом. "Все понимают, что у Азербайджана нет свободных 12-14 млрд кубометров газа. Весь их экспорт в ЕС сейчас составляет 13 млрд (через Турцию – ред.). То есть это будет тот же российский газ, но замаскированный по документам под азербайджанский", – заявил бывший глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

Кому нужен украинский транзит

Собеседники РБК-Украина сказали, что сообщения о возможности подписания каких-либо контрактов для транзита газа через Украину сейчас выглядят как попытка выдать желаемое за действительное. "Сейчас это очень похоже на "утку", – сказал один из собеседников.

Другой источник назвал информацию сознательным “вбросом”, чтобы лишний раз привлечь внимание к теме и как-то активизировать ее обсуждение. Ведь заключение контрактов на закупку газа до понимания путей и условий его транспортировки по меньшей мере неразумно. А Украина пока не дала ни то что условий, но даже согласия на это.

Опровергла сообщение о намерении подписать контракт на транзит азербайджанского газа через Украину и госкомпания Словакии SPP. "Мы регулярно обсуждаем эту тему с нашими партнерами, но информация о предстоящем заключении контракта на поставку газа с участием SPP не соответствует действительности", – отметили в компании.

В продолжении поставок газа через Украину заинтересована прежде всего Словакия как покупатель и Россия как продавец. Кроме Словакии, потенциально интерес может быть у Венгрии и Австрии. О том, что кроме Словакии в транзитном газе заинтересованы еще какие-то страны, говорит то, что объем возможного транзита может быть до 14 млрд кубометров. При этом самой Словакии, по разным оценкам, в год нужно только 2-4 млрд кубометров.

Официального подтверждения того, что Венгрия проявляет желание получать газ транзитом через Украину, нет. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в 2024 году его страна закупит у РФ 6,7 млрд кубометров газа по конкурентной цене и вполне довольна контрактом, заключенным в 2021 году. Поставки по нему идут в обход Украины. Но если появится возможность покупать газ через Украину, вряд ли Будапешт от нее откажется.

Среди потенциальных покупателей российского газа под маркой азербайджанского, по мнению экспертов, с которыми общалось РБК-Украина, может быть и Германия, которая раньше получала российский газ через Украину и "Северный поток".

Украинская игра без козырей

Украинская сторона на сегодняшний день не отвергла потенциальную возможность поставок газа через свою территорию, но выставила условия, о которых РБК-Украина подробно писало в октябре.

"Нафтогаз" предложил Словакии и Азербайджану заменить транзит реэкспортом. Эта схема заключается в том, что европейские компании закупают газ в Азербайджане для хранения в украинских ПХГ с последующей продажей на европейском рынке. Но при этом компании – покупатели газа должны каким-то образом обеспечить договоренности с РФ по вопросу безопасности поставок через территорию Украины.

Такое предложение, по информации РБК-Украина, не вызвало интереса ни у одной из заинтересованных сторон. Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, ссылаясь на свои источники, близкие к правительству Словакии, говорит, что интерес Братиславы и Баку к теме поставок газа через Украину вообще практически пропал, поскольку они не хотят брать на себя риски при поставках газа через воюющую страну. “Сейчас эти риски берет на себя Украина и "Газпром". Но если газ будет закупаться на восточной границе (Украины – ред.), то эти риски лягут на покупателей", – отметил он в комментарии РБК-Украина. Страховка транзита в такой ситуации существенно вырастет.

"По моей информации, по теме поставок газа сейчас нет ничего нового. Наоборот, вопрос продолжения транзита, в какой бы форме он ни шел, еще больше усложнился именно из-за рисков безопасности. Азербайджан к этой теме охладел и уже минимум 3 месяца не поднимает ее вообще. Нет никакий активности и у Словакии. Там считают, что это им не выгодно, поскольку риски могут лечь на их компании", – сказал Омельченко.

По его информации, в ЕС сейчас ищут пути диверсификации поставок газа за счет LNG, и этот вопрос для них в приоритете.

При чем тут права человека и "Северный поток - 2"

Начало поставок азербайджанского газа, каким бы ни было его происхождение, осложняет и последнее решение Европарламента, касающееся Азербайджана. 10 октября евродепутаты в своей резолюции осудили ситуацию с правами человека в Азербайджане и призвали ЕС положить конец газовой зависимости от Баку.

"Ссылаясь на продолжающиеся нарушения прав человека в Азербайджане и опасения, что увеличение импорта газа из Азербайджана в ЕС может быть компенсировано импортом Баку российского газа, депутаты Европарламента призывают положить конец зависимости ЕС от экспорта газа из Азербайджана", – сообщили в Европарламенте.

Продление поставок газа через Украину может стимулировать Германию поднять вопрос о возобновлении работы "Северного потока – 2", считает Макогон. "А Вы не видите рисков, что скоро "азербайджанский" газ может пойти и по "Северному потоку – 2"? Одна нитка на 27,5 млрд кубометров там рабочая. Почему, если можно словакам, то немцам нельзя?", – заявил бывший глава ОГТСУ.

Сейчас "Северный поток – 2" находится под санкциями США с 2020 года (закон NDAA 2020), но срок их действия заканчивается в конце 2024 года и пока он не продлен.

Кроме того, на ожидании договоренностей о продлении поставок газа могут играть и трейдеры. После выхода информации о близости подписания газовых контрактов с Азербайджаном цена газа на рынке моментально снизилась на 7%. И кто-то неплохо заработал на таком колебании цен.

Скрин: TTF

Нельзя исключать, что информация о достижении успехов в обсуждении вопроса поставок газа в ЕС будет периодически появляться до конца года, когда заканчивается действие транзитного контракта. Но мало вероятности, что поставки продлятся в 2025 году, тем более по стандартному транзитному контракту.

Скорее всего, если согласие будет достигнуто, придется использовать вариант выкупа транзитных мощностей Украины европейскими компаниями. В этом случае Украина в любой момент сможет отказаться предоставлять транспортные услуги, прекратив выставлять мощности ГТС на конкурс.