Украина - Италия в битве за плей-офф: где и когда смотреть решающий матч волейбольного ЧМ-2025

О том, что нужно "сине-желтым" для продолжения борьбы на турнире - рассказывает РБК-Украина .

Матч за жизнь с чемпионами мира

Соперником сборной Украины станет действующий чемпион планеты - сборная Италии. Начало игры - в 16:30 по киевскому времени.

Команда Рауля Лосано после поражения от Бельгии (0:3) в стартовом туре сумела реабилитироваться в матче с Алжиром (3:0). Благодаря этому "сине-желтые" сохраняют шансы на выход в плей-офф. Но чтобы попасть в топ-2 группы, Украина должна любой ценой побеждать итальянцев.

Для действующих чемпионов мира игра также принципиальна: после сенсационного поражения Бельгии (2:3) им необходима победа, чтобы избежать вылета уже на групповой стадии.

В заключительном туре бельгийцы прогнозируемо победили Алжир (3:0) и вышли в 1/8 финала, имея в активе победы во всех матчах.

Турнирная таблица группы F

Бельгия - 8 очков (3 матча) Италия - 4 (2) Украина - 3 (2) Алжир - 0 (3)

История противостояний

Украина еще ни разу не побеждала Италию на официальном уровне (три матча - три поражения). Ближе всего к успеху команда была летом этого года в Лиге наций-2025. Тогда подопечные Лосано отыгрались с 0:2 по партиям, но все же уступили на тай-брейке.

Именно тот поединок в Лиге наций стал одной из лучших игр Украины в сезоне, даже несмотря на поражение.

Где смотреть ЧМ-2025

Официальным транслятором чемпионата мира по волейболу-2025 в Украине - является "Суспільне Спорт".

Прямые трансляции доступны на платформах "Суспільне Спорт", местных каналах "Суспільного" и YouTube-канале "Суспільне Волейбол".

Матчи сборной Украины также можно смотреть на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Кроме того, поединки ЧМ-2025 транслируются на "Киевстар ТВ".