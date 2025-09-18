Україна – Італія в битві за плей-офф: де і коли дивитися вирішальний матч волейбольного ЧС-2025

Про те, що потрібно "синьо-жовтим" для продовження боротьби на турнірі – розповідає РБК-Україна .

Матч за життя з чемпіонами світу

Суперником збірної України стане чинний чемпіон планети – збірна Італії. Початок гри – о 16:30 за київським часом.

Команда Рауля Лосано після поразки від Бельгії (0:3) у стартовому турі зуміла реабілітуватися у матчі з Алжиром (3:0). Завдяки цьому "синьо-жовті" зберігають шанси на вихід у плей-офф. Але щоб потрапити до топ-2 групи, Україна має будь-якою ціною перемагати італійців.

Для чинних чемпіонів світу гра також принципова: після сенсаційної поразки Бельгії (2:3) їм необхідна перемога, аби уникнути вильоту вже на груповій стадії.

У заключному турі бельгійці прогнозовано перемогли Алжир (3:0) та вийшли до 1/8 фіналу, маючи в активі перемоги у всіх матчах.

Турнірна таблиця групи F

Бельгія – 8 очок (3 матчі) Італія – 4 (2) Україна – 3 (2) Алжир – 0 (3)

Історія протистоянь

Україна ще жодного разу не перемагала Італію на офіційному рівні (три матчі – три поразки). Найближче до успіху команда була влітку цього року у Лізі націй-2025. Тоді підопічні Лосано відігралися з 0:2 за партіями, але все ж поступилися на тай-брейку.

Саме той поєдинок у Лізі націй став однією з найкращих ігор України в сезоні, навіть попри поразку.

Де дивитися ЧС-2025

Офіційним транслятором чемпіонату світу з волейболу-2025 в Україні – є "Суспільне Спорт".

Прямі трансляції доступні на платформах "Суспільне Спорт", місцевих каналах "Суспільного" та YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".

Матчі збірної України також можна дивитися на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

Крім того, поєдинки ЧС-2025 транслюються на "Київстар ТБ".