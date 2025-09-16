ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сборная Украины разгромила Алжир на ЧМ-2025 по волейболу: как прошел матч

Вторник 16 сентября 2025 10:35
UA EN RU
Сборная Украины разгромила Алжир на ЧМ-2025 по волейболу: как прошел матч Сборная Украины по волейболу (фото: facebook.com/Ukrainian volleyball federation)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по волейболу одержала историческую победу на чемпионате мира-2025. Во втором туре группового этапа "сине-желтые" без шансов для соперника переиграли Алжир со счетом 3:0 по сетам.

О результатах соревнований сообщает РБК-Украина.

Важная победа для сохранения шансов на плейофф

Украинская команда в третий раз в истории участвует в финальной части чемпионата мира. В группе F подопечные борются за выход в плей-офф вместе с действующим чемпионом мира Италией, а также сборными Бельгии и Алжира.

После стартового поражения от Бельгии (0:3) поединок с Алжиром стал ключевым в борьбе за продолжение выступлений на турнире.

Африканская команда занимает 87-е место в мировом рейтинге, и для Украины победа была обязательным условием, чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап.

Как прошел матч

Старт первого сета оказался напряженным: украинцы допускали ошибки в атаке, тогда как Алжир набирал очки благодаря блоку.

Однако в середине партии "сине-желтые" прибавили в игре и оторвались на четыре пункта, а затем довели счет до убедительных 25:17.

Во втором сете Украина сразу захватила инициативу. В середине партии команда выдала рывок в шесть очков подряд и спокойно довела дело до уверенной победы 25:12.

Третья партия стала шоу для украинских болельщиков. На подаче Василия Тупчия команда заработала сразу 12 брейковых очков, фактически сняв вопрос о результате. Сет завершился с разгромным счетом 25:11.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал доигровщик Дмитрий Янчук, записавший на свой счет 18 очков.

Двузначные показатели также продемонстрировали Василий Тупчий (12) и Юрий Семенюк (11).

Турнирное положение

После двух туров в группе F лидируют Бельгия и Италия, имея по одной победе в стартовых матчах (3 очка).

Украина также получила три зачетных пункта, однако уступает по разнице сетов. Алжир остается без побед.

Результаты группы F (второй тур):

  • Украина - Алжир 3:0 (25:17, 25:12, 25:11)
  • Бельгия - 1 победа (1 матч), 3 очка (3:0)
  • Италия - 1 победа (1 матч), 3 очка (3:0)
  • Украина - 1 победа (2 матча), 3 очка (3:3)
  • Алжир - 0 побед (0 матчей), 0 очков

Следующий соперник

Решающий поединок группового этапа Украина проведет в четверг, 18 сентября, против действующего чемпиона мира Италии.

Начало матча - в 16:30 по киевскому времени. Победа в этой встрече может открыть "сине-желтым" путь в плей-офф чемпионата мира.

Где смотреть матчи ЧМ-2025

Все матчи будут транслироваться в Украине на платформах Общественного и "Киевстар ТВ". Эксклюзивно на "Киевстар ТВ" покажут 12 поединков, еще 19 матчей будут доступны на специальном pop-up канале.

Ранее мы рассказали, как Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу.

Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Сборная Украины Волейбол
Новости
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"