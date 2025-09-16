Сборная Украины разгромила Алжир на ЧМ-2025 по волейболу: как прошел матч

Сборная Украины по волейболу одержала историческую победу на чемпионате мира-2025. Во втором туре группового этапа "сине-желтые" без шансов для соперника переиграли Алжир со счетом 3:0 по сетам.

Важная победа для сохранения шансов на плейофф

Украинская команда в третий раз в истории участвует в финальной части чемпионата мира. В группе F подопечные борются за выход в плей-офф вместе с действующим чемпионом мира Италией, а также сборными Бельгии и Алжира.

После стартового поражения от Бельгии (0:3) поединок с Алжиром стал ключевым в борьбе за продолжение выступлений на турнире.

Африканская команда занимает 87-е место в мировом рейтинге, и для Украины победа была обязательным условием, чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап.

Как прошел матч

Старт первого сета оказался напряженным: украинцы допускали ошибки в атаке, тогда как Алжир набирал очки благодаря блоку.

Однако в середине партии "сине-желтые" прибавили в игре и оторвались на четыре пункта, а затем довели счет до убедительных 25:17.

Во втором сете Украина сразу захватила инициативу. В середине партии команда выдала рывок в шесть очков подряд и спокойно довела дело до уверенной победы 25:12.

Третья партия стала шоу для украинских болельщиков. На подаче Василия Тупчия команда заработала сразу 12 брейковых очков, фактически сняв вопрос о результате. Сет завершился с разгромным счетом 25:11.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал доигровщик Дмитрий Янчук, записавший на свой счет 18 очков.

Двузначные показатели также продемонстрировали Василий Тупчий (12) и Юрий Семенюк (11).

Турнирное положение

После двух туров в группе F лидируют Бельгия и Италия, имея по одной победе в стартовых матчах (3 очка).

Украина также получила три зачетных пункта, однако уступает по разнице сетов. Алжир остается без побед.

Результаты группы F (второй тур):

Украина - Алжир 3:0 (25:17, 25:12, 25:11)

Бельгия - 1 победа (1 матч), 3 очка (3:0)

Италия - 1 победа (1 матч), 3 очка (3:0)

Украина - 1 победа (2 матча), 3 очка (3:3)

Алжир - 0 побед (0 матчей), 0 очков

Следующий соперник

Решающий поединок группового этапа Украина проведет в четверг, 18 сентября, против действующего чемпиона мира Италии.

Начало матча - в 16:30 по киевскому времени. Победа в этой встрече может открыть "сине-желтым" путь в плей-офф чемпионата мира.

Где смотреть матчи ЧМ-2025

Все матчи будут транслироваться в Украине на платформах Общественного и "Киевстар ТВ". Эксклюзивно на "Киевстар ТВ" покажут 12 поединков, еще 19 матчей будут доступны на специальном pop-up канале.