Первые пары 1/8 финала ЧМ-2025 по волейболу: Польша, США и Турция в плейофф

На чемпионате мира-2025 по волейболу состоялся шестой соревновательный день группового этапа. По его результатам определились первые четыре пары 1/8 финала, а также новые участники плей-офф - Португалия и Словения. Украинская сборная в заключительном матче третьего тура будет бороться за выход в плей-офф против действующего чемпиона мира Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Как прошел шестой день группового этапа

В среду, 17 сентября, состоялись матчи третьего тура групп B, D, E и G. Ключевым моментом стало возвращение Португалии, которая после поражения в первых двух сетах в матче против Колумбии смогла одержать победу в таймбрейке - 3:1 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:11) и обеспечила себе выход в плей-офф.

В группе E решалось второе место - Словения одолела Германию в четырех сетах (3:1) и стала девятой участницей плей-офф. Первые места в своих группах завоевали Польша, США и Турция.

Результаты матчей шестого дня

Португалия - Колумбия 3:1 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:11)

Катар - Румыния 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22)

Болгария - Чили 3:0 (25:17, 25:12, 25:12, 25:12)

Канада Турция 0:3 (21:25, 16:25, 25:27)

США - Куба 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25)

Польша - Нидерланды 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)

Словения - Германия 3:1 (25:21, 17:25, 31:29, 25:22)

Япония - Ливия 3:0 (25:20, 25:17, 27:12)

Таким образом Португалия и Словения присоединились к семи сборным, которые уже гарантировали себе место в плейоф ЧМ-2025.

Турнирные таблицы и определены пары 1/8 финала

Группа B: Польша - 3 победы, 9 очков; Нидерланды - 2 победы, 6 очков

Группа D: США - 3 победы, 9 очков; Португалия - 2 победы, 5 очков

Группа E: Болгария - 3 победы, 8 очков; Словения - 2 победы, 7 очков

Группа G: Турция - 3 победы, 9 очков; Канада - 2 победы, 6 очков

Первые четыре пары плей-офф:

США - Словения

Болгария - Португалия

Польша - Канада

Турция - Нидерланды

Заключительный день группового этапа, 18 сентября, определит остальных участников плей-офф.

Украинская сборная встретится с Италией в 16:30 по киевскому времени и имеет шанс на выход в 1/8 финала только в случае победы.