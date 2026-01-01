ua en ru
Украина и Турция обсудили ситуацию с безопасностью и возвращение пленных, - Умеров

Анкара, Четверг 01 января 2026 17:22
Украина и Турция обсудили ситуацию с безопасностью и возвращение пленных, - Умеров Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава МИД Турции Хакан Фидан (t.me/umerov_rustem)
Автор: Иван Носальский

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретился в Анкаре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Одной из тем обсуждений стало возвращение украинских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в Telegram.

По его словам, в ходе переговоров с Фиданом обсуждалась ситуация с безопасностью, ход переговорных процессов и координация дальнейших шагов.

"Как всегда, особое внимание - гуманитарному треку и вопросам возвращения наших людей", - сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что Турция является важным партнером для Украины и одной из ключевых площадок для диалога. Работа продолжается в тесном взаимодействии.

По словам Умерова, об итогах разговора с Фиданом он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Россия тормозит обмены пленными

Напомним, еще 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что процесс обмена пленными с Россией фактически остановился, поскольку его тормозит Москва.

Он утверждал, что секретарь СНБО Рустем Умеров договорился с российской стороной о достаточно большом обмене пленными до Нового года, но со стороны РФ было "торможение".

В итоге обмен пленными между Украиной и Россией по состоянию на 1 января так и не состоялся.

К слову, 31 декабря Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о том, что за время полномасштабного вторжения в Украину более 10 тысяч российских солдат попали в плен. В среднем каждую неделю в плен украинским защитникам сдаются от 60 до 90 оккупантов.

При этом за 2025 год в плен попало больше российских солдат, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.

