Украина и Турция обсудили ситуацию с безопасностью и возвращение пленных, - Умеров

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретился в Анкаре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Одной из тем обсуждений стало возвращение украинских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в Telegram .

По его словам, в ходе переговоров с Фиданом обсуждалась ситуация с безопасностью, ход переговорных процессов и координация дальнейших шагов.

"Как всегда, особое внимание - гуманитарному треку и вопросам возвращения наших людей", - сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что Турция является важным партнером для Украины и одной из ключевых площадок для диалога. Работа продолжается в тесном взаимодействии.

По словам Умерова, об итогах разговора с Фиданом он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.