Украина и Турция обсудили ситуацию с безопасностью и возвращение пленных, - Умеров
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретился в Анкаре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Одной из тем обсуждений стало возвращение украинских пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в Telegram.
По его словам, в ходе переговоров с Фиданом обсуждалась ситуация с безопасностью, ход переговорных процессов и координация дальнейших шагов.
"Как всегда, особое внимание - гуманитарному треку и вопросам возвращения наших людей", - сказал секретарь СНБО.
Он отметил, что Турция является важным партнером для Украины и одной из ключевых площадок для диалога. Работа продолжается в тесном взаимодействии.
По словам Умерова, об итогах разговора с Фиданом он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Россия тормозит обмены пленными
Напомним, еще 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что процесс обмена пленными с Россией фактически остановился, поскольку его тормозит Москва.
Он утверждал, что секретарь СНБО Рустем Умеров договорился с российской стороной о достаточно большом обмене пленными до Нового года, но со стороны РФ было "торможение".
В итоге обмен пленными между Украиной и Россией по состоянию на 1 января так и не состоялся.
К слову, 31 декабря Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о том, что за время полномасштабного вторжения в Украину более 10 тысяч российских солдат попали в плен. В среднем каждую неделю в плен украинским защитникам сдаются от 60 до 90 оккупантов.
При этом за 2025 год в плен попало больше российских солдат, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.