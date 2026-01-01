ua en ru
Україна і Туреччина обговорили безпекову ситуацію та повернення полонених, - Умєров

Анкара, Четвер 01 січня 2026 17:22
UA EN RU
Україна і Туреччина обговорили безпекову ситуацію та повернення полонених, - Умєров Фото: секретар РНБО України Рустем Умєров та голова МЗС Туреччини Хакан Фідан (t.me/umerov_rustem)
Автор: Іван Носальський

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров зустрівся в Анкарі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Однією з тем обговорень стало повернення українських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова в Telegram.

За його словами, під час переговорів із Фіданом обговорювали безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів і координацію подальших кроків.

"Як завжди, особлива увага - гуманітарному треку і питанням повернення наших людей", - сказав секретар РНБО.

Він зазначив, що Туреччина є важливим партнером для України та одним із ключових майданчиків для діалогу. Робота триває в тісній взаємодії.

За словами Умєрова, про підсумки розмови з Фіданом він доповів президенту України Володимиру Зеленському.

Росія гальмує обміни полоненими

Нагадаємо, ще 11 грудня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що процес обміну полоненими з Росією фактично зупинився, оскільки його гальмує Москва.

Він стверджував, що секретар РНБО Рустем Умєров домовився з російською стороною про досить великий обмін полоненими до Нового року, але з боку РФ було "гальмування".

У підсумку обмін полоненими між Україною і Росією станом на 1 січня так і не відбувся.

До слова, 31 грудня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про те, що за час повномасштабного вторгнення в Україну понад 10 тисяч російських солдатів потрапили в полон. У середньому щотижня в полон українським захисникам здаються від 60 до 90 окупантів.

При цьому за 2025 рік у полон потрапило більше російських солдатів, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті.

