RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина и США провели новый раунд переговоров о гарантиях безопасности: детали

Фото: Украина и США провели переговоры по гарантиям безопасности (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Украинские и американские чиновники в онлайн-формате обсудили документ о гарантиях безопасности. Конкретное понимание таких гарантий должно быть в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы украинского государства, США на переговорах представили госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также американские генералы. При этом в диалоге участвовал и генсек НАТО Марк Рютте. 

"Очень ценим активную работу американской стороны на разных уровнях - не только для окончания войны, но и для обеспечения безопасности Украины и недопущения нового вторжения России. Это демонстрирует серьезность намерений Америки и настроенность на результат", - сказал Зеленский. 

Он обратил внимание, что гарантии безопасности - это одна из самых главных вещей для всех дальнейших шагов. Украина уже имела негативный опыт Будапештского меморандума и все помнят, что Россия нарушала свои обязательства. 

"Поэтому сейчас важно, чтобы в этом документе по гарантиям безопасности были конкретные ответы на то, что больше всего беспокоит украинцев: какими будут действия партнеров, если Россия решит прийти со своей агрессией снова", - отметил президент. 

В ходе переговоров стороны договорились активно работать, чтобы в ближайшее время уже было конкретное понимание гарантий безопасности для Украины. 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что он ожидает утверждения в Конгрессе гарантий безопасности для Украины.

По его словам, это необходимо, чтобы не повторился сценарий с Будапештским меморандумом.

При этом сегодня, 11 декабря, Зеленский рассказал, что Украина получила от США проект документа о гарантиях безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиМирные переговорыПомощь УкраинеВойна в УкраинеГарантии безопасности