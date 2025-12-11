Україна і США провели новий раунд переговорів про гарантії безпеки: деталі

За словами голови української держави, США на переговорах представили держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Хегсет, спецпредставник президента США Стів Віткофф, зять американського лідера Джаред Кушнер, а також американські генерали. При цьому в діалозі брав участь і генсек НАТО Марк Рютте.

"Дуже цінуємо активну роботу американської сторони на різних рівнях - не тільки для закінчення війни, а й для гарантування безпеки України та недопущення нового вторгнення Росії. Це демонструє серйозність намірів Америки та налаштованість на результат", - сказав Зеленський.

Він звернув увагу, що гарантії безпеки - це одна з найголовніших речей для всіх подальших кроків. Україна вже мала негативний досвід Будапештського меморандуму і всі пам'ятають, що Росія порушувала свої зобов'язання.

"Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову", - зазначив президент.

Під час переговорів сторони домовилися активно працювати, щоб найближчим часом уже було конкретне розуміння гарантій безпеки для України.