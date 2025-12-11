Україна і США провели новий раунд переговорів про гарантії безпеки: деталі

Українські та американські чиновники в онлайн-форматі обговорили документ про гарантії безпеки. Конкретне розуміння таких гарантій має бути найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами голови української держави, США на переговорах представили держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Хегсет, спецпредставник президента США Стів Віткофф, зять американського лідера Джаред Кушнер, а також американські генерали. При цьому в діалозі брав участь і генсек НАТО Марк Рютте.
"Дуже цінуємо активну роботу американської сторони на різних рівнях - не тільки для закінчення війни, а й для гарантування безпеки України та недопущення нового вторгнення Росії. Це демонструє серйозність намірів Америки та налаштованість на результат", - сказав Зеленський.
Він звернув увагу, що гарантії безпеки - це одна з найголовніших речей для всіх подальших кроків. Україна вже мала негативний досвід Будапештського меморандуму і всі пам'ятають, що Росія порушувала свої зобов'язання.
"Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову", - зазначив президент.
Під час переговорів сторони домовилися активно працювати, щоб найближчим часом уже було конкретне розуміння гарантій безпеки для України.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що він очікує затвердження в Конгресі гарантій безпеки для України.
За його словами, це необхідно, щоб не повторився сценарій із Будапештським меморандумом.
Водночас сьогодні, 11 грудня, Зеленський розповів, що Україна отримала від США проєкт документа про гарантії безпеки.