Україна і США обговорюють термін дії гарантій безпеки, - Зеленський

Україна і США обговорюють часові рамки для гарантій безпеки. Також на порядку денному можливість продовження гарантій.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з дипломатами.

За словами Зеленського, перша гарантія - це українська армія чисельністю 800 тисяч солдатів. Очікується, що Україна фінансуватиме таку армію з фінансовою допомогою від партнерів.

Другою гарантією, як додав президент, є членство України в Євросоюзі. Тут ідеться насамперед про економічні гарантії безпеки та ринки. Також є і військова складова у вигляді програми переозброєння Європи SAFE та інших програм, які відкриває членство в ЄС.

Третьою гарантією безпеки виступає "коаліція рішучих". Зеленський зазначив, що Україна проговорить із союзниками, що таке "backstop" (опора). Передбачається, що сили під керівництвом Європи мають забезпечити Україні безпеку в небі, на землі та на морі. До коаліції увійдуть 30 країн.

Президент підкреслив, що четверті гарантії - від США. Вони мають бути юридично зобов'язуючими. Очікується, що за них проголосує Конгрес.

За словами Зеленського, у такий спосіб нові гарантії суттєво відрізнятимуться від Будапештського меморандуму, Мінських угод чи тих чи інших положень.

"Обговорюємо, на скільки років вони можуть бути, з можливістю пролонгації цих гарантій безпеки в такому самому форматі, як вони ухвалюються", - додав глава держави.

Також має передбачатися і пакет стримування. Мова про озброєння українських захисників.