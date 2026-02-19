Украина и РФ достигли понимания, как будет работать прекращение огня, - CNN

"Военные чиновники... добились "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как будет работать прекращение огня", - сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Он добавил, что политические переговоры оставались "напряженными", в то время как военные переговоры вселяли в чиновников осторожный оптимизм.

В чем была задача военных переговорных групп

Как пишет CNN, военные переговоры проходили под руководством спецпредставителей Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а возглавляли их министр армии США Дэн Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич, он же командующий Европейским командованием США.

Одна из главных задач военных переговоров состояла в том, чтобы достигнуть согласия обеих сторон по ключевым условиям , которые будут использоваться уже в политических переговорах. Среди таких - практические условия прекращения огня и то, что будет считаться его нарушением.

Собеседник говорит, что в этом направлении был достигнут прогресс, хотя политические деятели еще должны будут дать окончательное соглашение.

Источник добавил, что как ожидается, еще одна встреча будет назначена в ближайшие несколько недель.