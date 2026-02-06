Украина хочет изменить главное условие для получения нового кредита МВФ

Позиция МВФ и сопротивление во власти

Министерство финансов Украины завершает подготовку законопроекта о повышении налогов для бизнеса, который является одним из ключевых условий МВФ для продолжения финансовой программы.

Однако, по данным источников издания, против предложенных изменений выступают президент Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко, а также значительная часть народных депутатов.

Изначально Минфин планировал ввести налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 млн гривен. Такая форма деятельности широко используется украинским бизнесом, в частности для оптимизации налоговой нагрузки.

Хотя Киев сначала согласился на эти условия, резкая общественная критика заставила власть пересмотреть подход.

По словам одного из источников, президент Зеленский лично выразил недовольство министру финансов Сергею Марченко из-за согласия на непопулярные требования. Сам Марченко комментировать ситуацию отказался.

Смягчение законопроекта

Сейчас Минфин рассматривает варианты смягчения законопроекта - в частности, повышение порога доходов для обязательной уплаты НДС до 2 или 4 млн гривен.

Как сообщил Bloomberg глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, власти склоняются к варианту с повышением порога до 4 млн гривен.

По его словам, он участвует в переговорах как руководитель крупнейшей фракции в Верховной Раде. Подача законопроекта в Кабинет министров, которая планировалась в прошлом месяце, была отложена ориентировочно до 10 февраля.

Даже в смягченном виде законопроект, вероятно, будет оставаться непопулярным среди населения и бизнеса, истощенных войной. Ситуацию осложнили сильные морозы последних недель, что привело к росту расходов предпринимателей, многие из которых вынуждены использовать генераторы из-за проблем с энергоснабжением.

Дальнейшие переговоры

В то же время, по данным источников, МВФ демонстрирует большую гибкость в переговорах, пытаясь сохранить программу поддержки. В прошлом месяце директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева посетила Киев, что расценивается как сигнал политической поддержки.

Это открывает возможности для более широкого торга, в частности по пересмотру правил контроля за так называемыми политически значимыми лицами (PEP). По словам Арахамии, украинские власти поднимают этот вопрос на закрытых встречах с МВФ.