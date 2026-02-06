Україна хоче змінити головну умову для отримання нового кредиту МВФ

Позиція МВФ і спротив у владі

Міністерство фінансів України завершує підготовку законопроєкту про підвищення податків для бізнесу, який є однією з ключових умов МВФ для продовження фінансової програми.

Однак, за даними джерел видання, проти запропонованих змін виступають президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Юлія Свириденко, а також значна частина народних депутатів.

Початково Мінфін планував запровадити податок на додану вартість для самозайнятих підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень. Така форма діяльності широко використовується українським бізнесом, зокрема для оптимізації податкового навантаження.

Хоча Київ спочатку погодився на ці умови, різка громадська критика змусила владу переглянути підхід.

За словами одного з джерел, президент Зеленський особисто висловив невдоволення міністру фінансів Сергію Марченку через згоду на непопулярні вимоги. Сам Марченко коментувати ситуацію відмовився.

Пом’якшення законопроєкту

Наразі Мінфін розглядає варіанти пом’якшення законопроєкту - зокрема, підвищення порогу доходів для обов’язкової сплати ПДВ до 2 або 4 млн гривень.

Як повідомив Bloomberg голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, влада схиляється до варіанту з підвищенням порогу до 4 млн гривень.

За його словами, він бере участь у переговорах як керівник найбільшої фракції у Верховній Раді. Подання законопроєкту до Кабінету міністрів, яке планувалося минулого місяця, було відкладене орієнтовно до 10 лютого.

Навіть у пом’якшеному вигляді законопроєкт, ймовірно, залишатиметься непопулярним серед населення та бізнесу, виснажених війною. Ситуацію ускладнили сильні морози останніх тижнів, що призвело до зростання витрат підприємців, багато з яких змушені використовувати генератори через проблеми з енергопостачанням.

Подальші переговори

Водночас, за даними джерел, МВФ демонструє більшу гнучкість у переговорах, намагаючись зберегти програму підтримки. Минулого місяця директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва відвідала Київ, що розцінюють як сигнал політичної підтримки.

Це відкриває можливості для ширшого торгу, зокрема щодо перегляду правил контролю за так званими політично значущими особами (PEP). За словами Арахамії, українська влада порушує це питання на закритих зустрічах з МВФ.