В Украине создадут реестр депортированных детей в РФ и систему учета: детали

В Украине создадут реестр депортированных детей и систему учета ущерба, причиненного личным неимущественным правам граждан из-за агрессии РФ. Эта инициатива поможет фиксировать нарушения, поддерживать пострадавших и собирать доказательства для международных судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.

В Украине создадут реестр депортированных детей и систему учета ущерба от агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины № 4071-IX. В Украине появится Реестр сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией России. Это станет важным шагом в отслеживании нарушений прав детей, пострадавших от действий оккупантов.

Кроме того, будет разработана система учета информации о вреде, причиненном личным неимущественным правам граждан из-за военных преступлений РФ.

Какие нарушения будут фиксировать

Учет будет включать такие случаи:

физическая травма или повреждение здоровья;

пытки или жестокое обращение;

потери доступа к медицинским, социальным или образовательным услугам.

Эта инициатива охватывает случаи, начиная с 19 февраля 2014 года, и касается не только граждан Украины, но и иностранцев и лиц без гражданства, которые законно находились на территории государства.

Введение реестра и системы учета имеет целью: