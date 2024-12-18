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В Украине создадут реестр депортированных детей в РФ и систему учета: детали

Украина, Среда 18 декабря 2024 11:20
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В Украине создадут реестр депортированных детей в РФ и систему учета: детали Фото: закон о защите депортированных детей (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине создадут реестр депортированных детей и систему учета ущерба, причиненного личным неимущественным правам граждан из-за агрессии РФ. Эта инициатива поможет фиксировать нарушения, поддерживать пострадавших и собирать доказательства для международных судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.

В Украине создадут реестр депортированных детей и систему учета ущерба от агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины № 4071-IX. В Украине появится Реестр сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией России. Это станет важным шагом в отслеживании нарушений прав детей, пострадавших от действий оккупантов.

Кроме того, будет разработана система учета информации о вреде, причиненном личным неимущественным правам граждан из-за военных преступлений РФ.

Какие нарушения будут фиксировать

Учет будет включать такие случаи:

  • физическая травма или повреждение здоровья;
  • пытки или жестокое обращение;
  • потери доступа к медицинским, социальным или образовательным услугам.

Эта инициатива охватывает случаи, начиная с 19 февраля 2014 года, и касается не только граждан Украины, но и иностранцев и лиц без гражданства, которые законно находились на территории государства.

Введение реестра и системы учета имеет целью:

  • сбор доказательств для международных судов;
  • помощь в восстановлении прав пострадавших;
  • привлечение внимания к последствиям агрессии РФ на международном уровне.

Напомним, что Австралия присоединилась к Международной коалиции стран за возвращение украинских детей, которых депортировала Россия. Австралия стала 41 страной, присоединившейся к инициативе.

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