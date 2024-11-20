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Сколько детей депортировала Россия с начала полномасштабной войны: ответ омбудсмена

Киев , Среда 20 ноября 2024 11:04
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Сколько детей депортировала Россия с начала полномасштабной войны: ответ омбудсмена Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия за более тысячу дней полномасштабной войны депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть 1012 маленьких украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

По подтвержденным данным с начала полномасштабного российского вторжения России в Украине

  • 592 ребенка погибли;
  • 1702 - получили ранения;
  • 1934 - считаются пропавшими;
  • 19546 - депортированы или принудительно перемещены.

По словам омбудсмена, усилиями государственных органов, международных партнеров и общественных организаций удалось вернуть 1012 детей с временно оккупированных территорий Украины и РФ.

Лубинец напомнил, что сегодня, 20 ноября, в мире отмечают День ребенка. В этот день Генассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка и Конвенцию о правах ребенка.

Депортация украинских детей

По словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, есть риск депортации 1,5 млн украинских детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины. Лубинец отметил, что возвращение детей - это сложный процесс, поскольку РФ отказывается сотрудничать, а каждый случай рассматривается отдельно.

Добавим, Международный уголовный суд еще в 2022 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена по делу о депортации украинских детей.

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