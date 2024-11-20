Сколько детей депортировала Россия с начала полномасштабной войны: ответ омбудсмена

Россия за более тысячу дней полномасштабной войны депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть 1012 маленьких украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Лубинец напомнил, что сегодня, 20 ноября, в мире отмечают День ребенка. В этот день Генассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка и Конвенцию о правах ребенка.

По словам омбудсмена, усилиями государственных органов, международных партнеров и общественных организаций удалось вернуть 1012 детей с временно оккупированных территорий Украины и РФ.

По подтвержденным данным с начала полномасштабного российского вторжения России в Украине

Депортация украинских детей

По словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, есть риск депортации 1,5 млн украинских детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины. Лубинец отметил, что возвращение детей - это сложный процесс, поскольку РФ отказывается сотрудничать, а каждый случай рассматривается отдельно.

Добавим, Международный уголовный суд еще в 2022 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена по делу о депортации украинских детей.

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