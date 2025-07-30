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Тайно учились в украинской школе: с оккупированных территорий и РФ вернули трех детей

Среда 30 июля 2025 10:49
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Тайно учились в украинской школе: с оккупированных территорий и РФ вернули трех детей Фото: с оккупированных территорий и РФ вернули троих детей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украину из России и временно оккупированных территорий удалось вернуть трех детей, которые отныне объединились с семьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще трех украинских детей с временно оккупированных территорий и с территории России", - отметил Ермак.

По его словам, двое подростков, 16 и 17 лет, несмотря на постоянное давление и угрозы оккупантов, отказывались посещать российскую школу и продолжали тайно учиться онлайн в украинской школе, рискуя своей безопасностью.

"Также вернули 8-летнюю девочку, которая несколько лет находилась в России. После длительной разлуки она наконец снова со своей семьей. Спасибо команде Helping to Leave за помощь в спасении детей", - добавил руководитель Офиса президента.

Похищение украинских детей Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий. Часть из них незаконно усыновляют в России.

Напомним, что СБУ установили обстоятельства, подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в РФ, а также принудительного перемещения еще 46 детей во временно оккупированный Крым.

Ранее в Конгрессе представили резолюцию с осуждением похищения и насильственного перемещения украинских детей со стороны страны-террориста РФ.

Больше подробностей о том, как Россия ворует и ломает украинских детей - читайте в материале РБК-Украина.

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